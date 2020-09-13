Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile kamuoyunda “Kardak kahramanları” olarak bilinen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının seçkin birliği Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığı personeliyle bir araya geldi. SAT timlerinin gerçekleştirdikleri tatbikatı takip eden Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değindi. Bakan Akar “Her zaman söylediğimiz gibi biz barıştan, diyalogdan, siyasi çözümlerden yanayız. İyi komşuluk ilişkileri ve anlaşmalara, herkesin hukukuna saygılıyız ancak bunun yanı sıra ülkemizin, milletimizin hak alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta son derece azimli kararlıyız ve buna muktediriz. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ile mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

HÜR DOĞDUK, HÜR YAŞARIZ

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin akıl, bilim, anayasa, kanunlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu ifade eden Akar, şunları kaydetti:

Binlerce kilometreden gelip burada rol kapmaya çalışanlar var. Hadlerini ve boylarını aşmak suretiyle bize ders vermeye bize yol göstermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz hür doğduk, hür yaşarız. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için mücadeleye hazırız ama bizim tercihimiz diyalog ve siyasi çözümlerdir. Gerektiğinde de hakkımızı, alaka menfaatlerimizi koruyabilmek, bunları kazanabilmek için yapmamız gereken neyse bunları yapacağız.