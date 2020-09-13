Covid-19 sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilecek kurultayda Genel Başkanlık ile 50 kişilik Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek. Mevcut Genel Başkan Meral Akşener’in şu an itibarıyla tek aday olduğu kurultayda GİK ve MDK üyelerinin belirlenmesinde “çarşaf liste” usulünün uygulanması bekleniyor.
Açık alanda seyircisiz kurultay
13.09.2020 - 05:34 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 05:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağustos sonu itibarıyla ilçe ve il kongrelerini tamamlayan İYİ Parti’nin 2'nci Olağan Kurultayı, "Millet bizi çağırıyor" ana sloganıyla 20 Eylül'de Altınpark'ta gerçekleştirilecek.
Etiketler : iyi parti,iyi parti kurultay,
731452 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/731452.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER