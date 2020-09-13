Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilecek kurultayda Genel Başkanlık ile 50 kişilik Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek. Mevcut Genel Başkan Meral Akşener’in şu an itibarıyla tek aday olduğu kurultayda GİK ve MDK üyelerinin belirlenmesinde “çarşaf liste” usulünün uygulanması bekleniyor.