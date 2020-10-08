Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu'nun iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı. Görüntülü cevaba rağmen, CHP resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımı silmedi. Skandal açıklamaya AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çok sert tepki gösterdi.

Çelik şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı muhalefet değildir. Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük düşürmek için yalan üretmektir. Siyasi tarihimizde daha önce görülmemiş, kendi devletini küçük düşürme gayreti içinde olan bir yalan siyaseti görüyoruz. Kılıçdaroğlu, daha önce de Cumhurbaşkanımız ile Trump arasında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye ilişkin Türk heyetinin not tutmadığına dair aslı olmayan bir iddiada bulunmuştu. Bunun yalan olduğu ispatlanmıştı.



CHP TÜKENMİŞLİK İÇİNDE

Maalesef CHP'nin yalan siyaseti, siyasi hafızayı anlık fotoğraf karelerine indirgeyen bir tükenmişliktir; 3 saniye öncesi ile sonrasını bir arada görme kapasitesine sahip değildir. Ancak yabancı devletlerin yapacağı türden kara propoganda yöntemleri bunlar. CHP yönetimi, parti içi rekabeti dahi yalan üzerinden yönetmeye çalıştı. "Beştepe'ye giden CHP'li" tezgâhının kaynağı da CHP Genel Merkezi çıktı, yalanı tezgâhlayan isimler CHP Kongresinde yerlerini korudu."