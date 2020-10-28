Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Kamboçya Büyükelçisi Meas Kim Heng, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kim Heng’in eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisini kabul etti
28.10.2020 - 14:50 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Meas Kim Heng’i kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kamboçya Büyükelçisi Meas Kim Heng,
742355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/742355.aspx
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