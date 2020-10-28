Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Kamboçya Büyükelçisi Meas Kim Heng, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kim Heng’in eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.