Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

ABD’de başkanlık görevini Ocak 2021’de Donald Trump’tan devralmaya hazırlanan Joe Biden döneminde Ankara- Washington arasındaki ilişkilerinin seyri merak edillyor. Biden ile ilk temasın ise önümüzdeki ay kurulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Joe Biden arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmesi planlandığı aktarılırken, yeni dönemde iki ülke arasında pozitif gündeme odaklanılacağına işaret ediliyor. Bu çerçevede üç konuya dikkat çeken diplomatik kaynaklar; NATO’nun güçlendirilmesi, Türkiye-ABD arasında 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ve demokratlar için hassas konuların başında gelen Türkiye’nin insan hakları konusunda gerçekleştirdiği reformların gündeme gelebileceğini belirtiyor.

“GÜÇLÜ NATO” ORTAK NOKTAMIZ

NATO’nun mühim bir ortak çalışma alanı olduğuna dikkat çeken kaynaklar “Türkiye önemli bir üye ve sahada güçlü. Yeni ABD yönetimine sahada atılacak adımlarla ilgili istişareler olabilir. NATO doğu kanadının güçlendirilmesi noktası ön plana çıkabilir” değerlendirmesini yapıyor.

Yine ABD Başkanı Donald Trump döneminde gündeme gelen, iki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefinin Biden döneminde de süreceğini ifade eden kaynaklar, Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz çıkarılması ve sonrasında petrokimya alanında yapacağı yatırımlarda ABD’li şirketlerle ortak bir çalışma yapılabileceğini belirtiyor.

Demokratlar için hassas konular arasında bulunan insan hakları konusunda da Türkiye’nin gerçekleştirdiği reformların ilişkilerde olumlu etki oluşturabileceğine işaret edilirken, Türkiye’nin önümüzdeki ay açıklayacağı ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nın da ABD ile ilişkilere müspet katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.