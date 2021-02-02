Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP il binası önünde basın açıklaması yapan müstafi partiler adına konuşan Cavit Kamil Ozman, genel merkezin parti tabanına kulak vermediğini ve bunun da kararlarında etkili olduğunu söyledi. Ozman şunları kaydetti: Bugün burada bizler gibi yüzlerce üyeyi temsilen toplanmış bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere çok değerli üç milletvekilimiz ve bir belediye başkanımız partilerinden istifa ettiler. İstifa sebeplerini de kamuoyuna altı madde hâlinde sundular. Bizler de CHP tabanı olarak genel merkezin bu tutumundan memnun değiliz. Birçok kez parti tabanı olarak rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin bize kulak vermediğini gördük. Parti içi demokrasi ve Atatürk çizgisinden uzaklaşmış bir parti hâline geldik. Bütün bu sebeplerden dolayı Muharrem İnce’nin önderliğinde kurulan Memleket Hareketi’nin seçmenleri olarak Yalova’dan Memleket Hareketi meşalesini yakmak üzere toplandık. Bugüne kadar canla başla hizmet ettiğimiz CHP’den istifa ediyoruz. Yalova İHA