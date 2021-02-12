Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enis Berberoğlu'nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar'ın, fezleke hazırlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sundukları itiraz dilekçesiyle ilgili karar açıklandı.

Anayasa Mahkemesi sürecinin özetlendiği kararda, sanığın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağının TBMM Başkanlığınca değerlendirilmesi için mahkemece 9 Şubat'ta fezleke düzenlendiği ve Adalet Bakanlığı'na gönderildiği hatırlatıldı.

Sanık Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün'ün mahkemeye göndermiş olduğu dilekçeyle, "müvekkilinin kazanılmış hakkı nedeniyle yalnızca 329. madde kapsamında yargılanabileceğini" belirterek fezlekede yazılı kanun maddelerinin düzenlenmesini talep ettikleri kaydedildi.

Bu hususta cumhuriyet savcısından mütalaa alındığı ve mütalaada itirazların reddine karar verilmesinin talep edildiği de belirtilen kararda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunun 19 Ağustos 2016 tarihli soruşturma ve 2016/32641 sayılı iddianamesiyle sanığın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 328/1, 314/2, 53 ve Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 5. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı ve bu davanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasıyla birleştirildiği ifade edildi.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda 14 Haziran 2017 tarihli kararla sanığın TCK'nin 330/1 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verildiği ve karara karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine kararın, İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 9 Ekim 2017 tarihli ilamıyla kaldırıldığı hatırlatılan kararda, sonuç olarak sanığın TCK'deki 329/1 uyarınca 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldığı bilgisi verildi.

Bu kararın temyizi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20 Eylül 2018 tarihli ilamıyla hükmü onadığı ve kararın kesinleştiği aktarılan kararda, itirazın reddi gerekçesiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İddianamede cezalandırılması talep edilen kanun maddeleri ile mahkemece ve istinaf mahkemesince yapılan yargılamalar sırasında sanık hakkında uygulanan kanun maddelerinin yapılan değerlendirmelere göre (TCK) 328/1, 329/1 ve 330/1 olarak değişkenlik gösterdiği, bu nedenle mahkememizce düzenlenen fezlekeye her 3 kanun maddesinin yazıldığı, yasama dokunulmazlığının sadece eylemler bakımından kaldırılabileceği, suçun hukuki tasnifinin mahkemeye ait olduğu dikkate alınarak fezlekede düzeltilecek bir husus bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine karar verilmiştir. "