Kalın, Twitter hesabından, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlamasına ilişkin paylaşımda bulundu. İbrahim Kalın, "Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan'da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadı
25.02.2021 - 18:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınayarak "Sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz" dedi.
Etiketler : ibrahim kalın,ermenistan,darbe,
770389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/770389.aspx
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