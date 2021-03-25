Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 2023'ün manifestosu niteliğinde açıklamalar yaptı. Sivil anayasa çağrısını tekrarlayan Erdoğan, aile yapısına yönelik saldırılara da geniş yer ayırdı. Yenilenip güçlenen kadrosuna hedef gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “21. yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz” dedi.

Konuşmasında “Ellerinden gelse 'yağmurlu havada ülkemize bir bardak su vermeyecek' olanların dayatmaları bizi yolumuzdan döndüremez” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

Ülkemizi, iç sıkıntılarıyla meşgul edip iki asırdır köklü değişimlerin dışında tutanlar, yine oyun peşinde. Ama başaramayacaklar. Çünkü artık farklı bir Türkiye var. İnsanlığı hakkın, hakkaniyetin, adaletin teminatı bir küresel yönetim anlayışıyla buluşturacak medeniyet nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz. Türkiye’yi, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzenin asli unsurlarından biri yapmakta kararlıyız. Teknolojinin insansız dünyaya doğru evrilmeye çalışıldığı tarihî yol ayrımında, insanın fıtri güzellikleri üzerinden yeni bir dünya düzeni kurulmasına öncülük etmenin sorumluluğuna talibiz. İnşallah bunu başaracağız.

Erdoğan, son dönemde ekonomideki dalgalanmaların Türkiye’nin gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yararını yansıtmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: Kamu maliyesi ve finans sektöründeki göstergeler, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkeye göre daha sağlam bir yapıya sahip olduğumuza işaret ediyor. Evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarımdan, millî servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretme kazandırmalarını istiyorum. İş insanlarımıza da 30 Haziran’a kadar devam eden varlık barışından yararlanarak, yurt dışındaki kaynaklarını ülkemize getirebileceklerini tekrar hatırlatıyorum. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara ise Türkiye’nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum. Siz içeride birilerinin ‘Battık, bittik, yıkıldık, öldük’ diye terane tutturduğuna, kendi ülkelerin kötüleme yarışına girdiklerine bakmayın… Bunlar kendi ülkelerinin ve milletlerinin felaketinden iktidar devşirme hevesinde olan, gözlerini kin ve nefret bürümüş, kifayetsiz muhterislerdir.

TÜRKİYE BUNA HAZIR

Türkiye’nin bugün, yeni bir anayasa için, hiç olmadığı kadar hazır olduğuna inanıyoruz. Yeni anayasa çalışmalarında bu safhaya önümüzdeki yılın ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz. Mümkün olan en geniş mutabakatla ortaya çıkacak yeni anayasa metni de mutlaka milletin onayına sunulacaktır. Buradan, siyasi partiler başta olmak üzere, yen anayasa konusunda sorumluluk üstlenecek herkese çağrıda bulunuyorum. Gelin; ideolojik, zümremi ve kişisel tüm bagajlarımızı, duvarlarımızı, şerhlerimizi bir kenara bırakarak, Türkiye’yi en az bir asır boyunca taşıyacak lafza ve ruha sahip yeni bir anayasaya kavuşturalım.

KADINLARIMIZIN HAKLARI KÂĞITLARDA ARANMAZ

Gündemimizde, gerek 2023 hedeflerimiz içinde yer alan, gerekse gelişen ve değişen ülke ve dünya şartlarına göre sürekli ürettiğimiz yeni programlarımız, projelerimiz, hazırlıklarımız var. Gündemimizde, yeni ve sivil Anayasa çalışmalarının çerçevesini oluşturacak ilkeler var. Gündemimizde, aile-eğitim-kültür merkezli yeni milli uyanış ve yükseliş ahdimiz var. Gündemimizde, dış politikada, ülkemizin hak ve menfaatlerinden taviz vermeden, diyalog ve huzur odaklı siyasi duruşumuzun temel parametreleri var. Gündemimizde, ülkemizin önüne kurulan tuzakları birer birer aşarken, demokrasiden güvenliğe, ekonomiden kalkınmaya kadar bizi hedeflerimize ulaştıracak yol haritalarımız var. Gündemimizde, kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kâğıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var. Gündemimizde, biz tüm taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz veya getirme sözü verdiğimiz halde, Türkiye’ye ısrarla sırtını dönenlerin sinsilikleri var. Gündemimizde, sırf ülkemizi hedef aldıkları için PKK’dan FETÖ’ye ve hatta DEAŞ’a kadar terör örgütleriyle iş tutanların acizlikleri var. Velhasıl bizim gündemimizde ülkemizin ve milletimizin bugününe ve geleceğine dair her mesele var.