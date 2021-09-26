Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabinenin gündeminde koronavirüs vaka sayılarındaki artışlar ve Erdoğan'ın ABD'deki temaslarının olması beklenirken, ana gündem maddesinin ise fahiş fiyatla mücadele olacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alındı. En yaygın şube ağına sahip 5 zincir market için müfettişler görevlendirildi. Bu görevlendirme sonrası alınan sonuçlar toplantıda değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı yeni önlemler masada olacak.

VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ MASADA

Koronavirüsle mücadele de uzun zamandır olduğu gibi gündem başlıklarının arasında yer alıyor. Toplantıda yüz yüze eğitim, artan vaka ve vefat sayıları ile aşılama oranları ele alınacak. Salgında yeni vaka sayılarının 30 bin sınırına dayanmasının ardından yeni tedbirlerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmelere dair sunum gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü kendisine yöneltilen "Yeni tedbir olacak mı?" sorusuna, Bilim Kurulunu işaret edip, "Konuyu farklı bir yere taşımamız gerek" sözleriyle cevap vermişti. Kabine'de bu konunun da ele alınması bekleniyor.

Ayrıca 1 Ekim'de başlayacak olan yeni yasama yılı da kabinenin gündeminde olacak. Hangi yasaların öncelikli olacağına ve çalışma takviminde yol haritasının nasıl şekilleneceğine kabinede karar verilecek.

ERDOĞAN'IN ABD TEMASLARI VE DIŞ POLİTİKA

Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi ve Türkevi açılışı için gittiği ABD'deki temaslarıyla ilgili istişare ve değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Aynı zamanda Afganistan'da başlayan Taliban dönemi ve göç tehlikesi ile Suriye'nin İdlib kentindeki son gelişmeler masaya yatırılacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi ve bir açıklama yapması bekleniyor.

Erdoğan: Kimsenin sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, gündemdeki yurt tartışmalarının çarpıtılıp yalanla servis edildiğini ifade ederek, ülkede hiç kimsenin kendisini sahip hissetmeyeceği bir sistem kurduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST'i uluslararası marka haline getireceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz. Başta Can Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz" dedi.