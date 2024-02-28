ABB Başkanı Mansur Yavaş'a, İYİ Partili rakibi Cengiz Topel Yıldırım'dan çok sert eleştiriler

İYİ Parti'nin Ankara Adayı Cengiz Topel Yıldırım rakini ABB Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. TGRT Haber'de konuşan Yıldırım ilk kez Yavaş'ın adaylığının mecburi olarak alındığını ortak bir karar olmadığını açıkladı.

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Medya Kritik'te rakibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2019'daki yerel seçimleri hatırlatan Yıldırım, CHP ve İYİ Parti'nin ittifak döneminde adayları birlikte belirlediğini ancak Mansur Yavaş'ın kimseye sormadan adaylığını konserde açıkladığını "Kılıçdaroğlu'na 'Mansur Yavaş adayımızdır' dedirtildiğini söyledi.

"ANKARA'DA 5 YILDIR İCRAATSİZLİK DÖNEMİ VAR"

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Bizim projelerimizde vaat olmayacak taahhüt olacak. Yavaş görev süresinde 300 milyar lira para harcadı. Mansur Yavaş'ın başkanlık döneminde bir icraat yok. Ankara'da 5 yıldır icraatsizlik dönemi var.

"KORKTUĞU İÇİN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMADI"

Mansur Bey'in boş kaleye gol atma devri bitti. Demokrasilerde alternatif olmak suç mu? Mansur Bey Cumhurbaşkanı adayı oldu ben dahil İYİ Partili seçmenler oy verdi ve kazanamadı. Mansur Yavaş kendisine düşeni yapmadı. Doğal olarak da seçimin kaybedilmesinde önemli bir etkendir. Yavaş korktuğu için Cumhurbaşkanı adayı olmadı.

"KILIÇDAROĞLU'NA "MANSUR BEY ADAYIMIZDIR" DEDİRTİLDİ"

2019 yılında ittifak döneminde Kılıçdaroğlu'nun danışmanıydım. CHP ve İYİ Parti adayları birlikte belirledi. Yani "CHP adayım bu" İYİ Parti "adayım bu" diye gelmedi 2019'da. Birlikte adaylaştırıldı. Mansur Yavaş bir konser düzenledi ve adayım dedi. Kimseye sormadı. İYİ Parti'ye, CHP'ye sormadı. Kılıçdaroğlu'na "Mansur Bey adayımızdır" dedirtildi. Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'cu değil.

"İSTİFA ETTİRDİKLERİNİN YARISI CHP'DEN ADAY"

Seçimi ben kazanacağım. Belediyeye ait ne kadar yer varsa Yavaş'ın fotoğraflarıyla dolu. Madem bu kadar rahat kazanıyorsa niye bu kadar afiş asıyor. Bir Cengiz Topel aday olacak diye niye İYİ Parti'ye operasyon çekiyor. Evinin salonuna kadar olay çıkarttırıyor. İstifa ettirdiklerinin yarısı CHP'den aday.

"İYİ PARTİ AK PARTİ'DEN DE OY ALIYOR"

Seçim anket yalancılığıyla değil, sandıkta alınır. Ben iki adaydan daha fazla oy alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. İYİ Parti AK Partili seçmenden de oy alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini de yüzde 60'a 40 kazanıyorduk değil mi? Size farklı söylüyorlar. İYİ Parti'ye kimse diz çöktüremedi. Seçmen kendisine yapılanı çok güzel izliyor. Seçmenimiz başka partilere gitmiyor.

"BU AFİŞLERİN FATURALARINI GÖSTERİN"

50 bin Ankaralıyı ev sahibi yapacağız. Sayın Mansur Yavaş sorularımıza cevap vermeyerek bir yere gelemez. Belediye şirketlerinde kayıp finansman var. Bu afişlerin faturalarını gösterin. Göstermiyorsan da ben şeffafım diye ortada gezme. Ankaralı hemşerilerimize şunu soruyoruz: Kendi hayatlarını kolaylaştıran bir tane bir şey gösterin."