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    ABD'de kritik temas: Bakan Fidan, Lavrov ile görüştü

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    2 gün önce Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyindeki Filistin konulu toplantının öncesinde New York'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

    Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile ABD'nin New York kentinde bir araya geldiği belirtildi.

    ABD'de kritik temas: Bakan Fidan, Lavrov ile görüştü

    HANİYE İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

    Bakan Fidan 21 Ocak'ta da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın (İslami Direniş Hareketi) Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmüştü.

    Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, görüşmede Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alınmıştı.

     

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Hakan FidanAbdSergey Lavrov
    Haberler > Politika > ABD'de kritik temas: Bakan Fidan, Lavrov ile görüştü
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