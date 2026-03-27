Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, bir önceki dönem Belediye Başkanı iken son olarak Evciler İlçe Başkanlığı görevini yürüten emekli öğretmen Ali Dede Savaş'ten acı haber geldi.

Kalp krizi sonrası, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan 58 yaşındaki Ali Dede Savaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Savaş'ın vefatının ardından AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Evciler İlçe Başkanımız Ali Dede Savaş'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Teşkilatımıza uzun yıllar emek vermiş, dava bilinci ve fedakarlığıyla gönüllerde yer edinmiş kıymetli başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."