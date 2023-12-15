AK Parti adayları ne zaman belli olacak? 2024 yerel seçimleri için AK Parti belediye başkanı adayları ne zaman açıklanacak?

15 Aralık 2023 14:17 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:37

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

AK Parti belediye başkanı adayları ne zaman belli olacak, açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediye başkanı adaylarının ne zaman belli olacağını açıkladı.

AK PARTİ ADAYLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti adaylarını aralık ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar peyderpey açıklayacak.

Bu arada parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, partinin bazı ilçe belediye başkanları dışında büyükşehir ve illerde 3 dönem kuralına takılan belediye başkanı bulunmuyor.

Belediye başkan aday adaylığı başvurularını 9-22 Kasım tarihleri arasında alan AK Parti, 26 Kasım'da da temayül yoklamasını yapmıştı.

AK PARTİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada AK Parti’nin büyükşehir belediye başkanı adaylarının Aralık ayının sonlarına doğru açıklanacağını ifade etti. Erdoğan “Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirleri, gerek milletvekilleri gerek teşkilat ile toplantımızı yaptık. Onların da fikrini aldık. Pazar günü 3 bölgenin de kanaatlerini alacağız. Bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin de adaylarını bu arada açıklayabiliriz. Gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.” İfadelerini kullandı.

AK PARTİ’DE ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hazırlık çalışmalarına hız verildi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu oluşturuldu.

İlk toplantısını 11 Aralık Pazartesi yapan komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da yer aldı.

Aday belirleme çalışmalarında temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını bir arada değerlendirecek komisyon, ayrıca partinin Teşkilat Başkanlığı ve ilgili şehrin milletvekillerinin görüşlerini de dikkate alacak.

Komisyon, partinin tüm belediye başkan adaylarının belirlenerek ilan edilmesi sürecine kadar çalışmalarına devam edecek.