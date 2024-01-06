AK Parti Ankara adayı ne zaman belli olacak, 7 Ocak mı 15 Ocak mı? AK Parti Ankara adayı Pazar günü mü belli olacak?

6 Ocak 2024 00:24 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 00:26

AK Parti Ankara adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti’de belediye başkanı adayları yavaş yavaş belli oluyor. Peki AK Parti Ankara adayı ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

AK PARTİ ANKARA ADAYI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

"Sürpriz bir isim mi olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah hepsi partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak." dedi.

Erdoğan, "Ankara adayınızı Ankara'da mı açıklayacaksınız?" sorusunu "Onu da Ankara'ya bırakıyoruz, Ankara'da açıklayacağız." diye cevapladı.

"Seçim beyannamesinde bizi neler bekliyor?" sorusu üzerine Erdoğan, beyannameyi Ankara'da yeni konferans salonunda açıklayacaklarını bildirdi.

ANKARA ADAYININ 15 OCAK’TA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Yavuz "Pazar günü İstanbul'da sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 15 Ocak'ta Ankara'da kalan büyükşehir ve illerin tamamını ve seçim beyannamesini açıklayacak" dedi.

"Pazar günü İstanbul'da 12 büyükşehir ve 16 il adayının açıklanacağının doğru olup olmadığının" sorulması üzerine Yavuz, "Ben böyle bir şey demiyorum." ifadesini kullandı.

Ali İhsan Yavuz, "Pazar günü İstanbul'da sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 15 Ocak'ta Ankara'da AK Parti'nin yeni yaptığı binada düzenlenecek programla kalan büyükşehir ve illerin tamamını ve seçim beyannamesini açıklayacak. 7 ve 15 Ocak'ta ilçeler açıklanmayacak." dedi.

Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR'a il ya da ilçe adaylığı verilip verilmeyeceği sorusu üzerine Yavuz, şunları söyledi:

"Bugün toplantılarımız var. Bakın anlaşırsınız veya anlaşamazsınız, Cumhur İttifakı kapsamındaki partilerle biz istişare halindeyiz. Ne kadarıyla anlaşırız, nerede anlaşırız, nerede anlaşamayız, bu başka bir konu. Mesela geçen dönem HÜDA PAR bizim listelerden girmişti ama Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisinin de bizim listelerden girmesini arzu etmiştik. Yani çok açık ve net söyleyelim bunu. Daha doğrusu ne olduğunu düşündük ara ara ama arkadaşlarımız, muhataplarımız öylesinin daha iyi olacağını düşündüler. Biz de saygı gösterdik. Yani sonuçta geçen dönem de her şey bizim istediğimiz gibi olmadı. Biz muhataplarımızla istişare ederek, karşılıklı konuları konuşarak bir noktayı yakalamaya çalışıyoruz."