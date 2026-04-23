AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Gaziantep'teki 23 Nisan törenlerinde çocuk mehteran takımına sırtını dönen CHP grubuna sert tepki gösterdi. Yaşananları "siyasi tükenmişlik" olarak nitelendiren İnan, çocukların masumiyeti ve milli değerler üzerinden siyasi tavır sergilenmesini eleştirerek, bu tutumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Gaziantep’te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde, CHP grubunun Mehter Marşı söyleyen çocuk mehteran takımına sırtını dönerek tepki göstermesine ilişkin açıklamada bulundu.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, çocukların milli ve kültürel değerler çerçevesinde gerçekleştirdiği gösteri üzerinden siyasi tavır sergilenmesini eleştirdi.

"BU KADAR MI TÜKENDİNİZ?"

Açıklamasında CHP’ye yüklenen İnan, "Siyasetinizi çocukların masumiyeti üzerinden yapacak kadar mı tükendiniz? Çocuklara sırtını dönen bir yapının, bu milletin geleceğine yüzünü dönmesi imkansızdır." ifadelerini kullandı.

Törende yaşanan görüntüler kamuoyunda tartışma konusu olurken, olayla ilgili siyasi değerlendirmeler sürüyor.

