AK Parti hükûmetleri, 21 yılda 100 milyar dolar yatırım yaptı! Üç büyükşehre merkez para akıttı

İstanbul’a 1 trilyon 649 milyar TL, Ankara’ya 1 trilyon 91 milyar TL, İzmir’e ise 448 milyar 967 milyon TL yatırım ve destek sağlandı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ—AK Parti hükûmetleri 2002 yılından bu yana yaptığı rekor yatırımla İstanbul, Ankara ve İzmir’in çehresini değiştirdi. Üç büyükşehre geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla, ulaştırma ve altyapıdan sanayi ve teknolojiye, eğitim ve sağlıktan kültür sanata ve sosyal hizmetlere birçok alanda 100 milyar dolarlık, yani 3 trilyon 188 milyar 967 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildi. 21 yılda İstanbul’a 1 trilyon 649 milyar TL, Ankara’ya 1 trilyon 91 milyar TL, İzmir’e ise 448 milyar 967 milyon TL yatırım ve destek sağlandı.

İSTANBUL’A 855 KM YOL

Yatırımlardaki aslan payı ulaştırma ve altyapının oldu. İstanbul’da 680 milyar 893 milyon TL, Ankara’da 347 milyar 499 milyon TL, İzmir’de ise 123 milyar 803 milyon TL’lik yani 36 milyar dolarlık ulaştırma ve alt yapı yatırımı gerçekleştirildi. İstanbul’a 855 kilometrelik yol ile 402 kilometrelik demir yolu, Ankara’ya 2 bin 6 kilometrelik yol ile 905 kilometre demir yolu, İzmir’e ise 1594 kilometrelik yol ile 571 kilometrelik demir yolu yapıldı. Ayrıca İstanbul’a 88 bin 382 kilometre, Ankara’ya 37 bin 697 kilometre, İzmir’e de 25 bin 900 fiber optik kablo döşendi.

456 BİN KONUT YAPILDI

İkinci en büyük yatırım ise çevre ve şehircilik alanında oldu. İstanbul’a 318 milyar 267 milyon TL, Ankara’ya 258 milyar 27 milyon TL, İzmir’e 84 milyar 986 milyon TL çevre ve şehircilik alanında yatırım yapıldı. Bu yatırımların arasında İstanbul’da 255 bin konut, 49 millet bahçesi, 98 okul, Ankara’da 167 bin konut, 23 millet bahçesi, 90 okul, İzmir’e 34 bin konut, 5 millet bahçesi, 49 okul inşası da yer aldı. Yatırımlarda üçüncü sırayı ise İstanbul’da 196 milyar 420 milyon TL’lik yatırımla çalışma ve sosyal güvenlik alanı, Ankara’da 90 milyar TL’lik, İzmir’de de 72 milyar 165 milyon TL’lik yatırımla tarım ve orman alanı aldı. Üç kentte sanayi ve teknoloji alanında en fazla yatırım yapılan şehir ise 89 milyar TL ile başkent oldu.