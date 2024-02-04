AK Parti'nin Malatya ilçe adayları belli oldu: İşte isim isim tam liste

AK Parti'nin Malatya'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Hekimhan ve Kuluncak'ta Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adayları desteklenecek. Öte yandan programda CHP’den 1, Gelecek Partisi’nden ise 13 isim AK Parti’ye geçti.

AK Parti seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla Malatya Beydağı Kapalı Spor Salonu’nda aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Malatya'nın ilçe belediye başkanları açıklandı.

AK Parti’nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Sami Er geçtiğimiz günlerde açıklanırken ilçe adayları ise şu isimler oldu:

Akçadağ: Hasan Ulutaş

Hasan Ulutaş Arguvan : Burak Ateş

: Burak Ateş Arapgir : Çetin Özdemir

: Çetin Özdemir Battalgazi : Bayram Taşkın

: Bayram Taşkın Darende : Alican Bozkurt

: Alican Bozkurt Doğanşehir : Zekeriya Çelebi

: Zekeriya Çelebi Doğanyol : Hakan Bay

: Hakan Bay Kale : İhsan Özbay

: İhsan Özbay Pütürge : Mikail Sülük

: Mikail Sülük Yazıhan : Nevzat Öztürk

: Nevzat Öztürk Yeşilyurt : İlhan Geçit

: İlhan Geçit Hekimhan : Mehmet Tabaroğulları (MHP)

: Mehmet Tabaroğulları (MHP) Kuluncak: Erhan Cengiz (MHP)

Yavuz yaptığı konuşmada bu işi millete hizmet için yaptıklarını ifade ederek, “Yeter ki bunu unutmayalım. Mevsim çalışma zamanıdır, şimdi çalışırsak çok daha anlamlıdır. ‘Ben seçilemedim, niçin ben dururken başkasını seçtiler' düşüncesiyle kenara çekilme vakti değildir. Biz makamlara değil davalarımızın neferiyiz. Davamızı ortada bırakma, küsme, alınma kırılma şansımız yok. Biz makamları hizmet etme aracı olarak görüyoruz” dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI OLARAK 14-0 YAPARIZ'

Önümüzdeki sürecin başka güzelliklerin yaşandığı bir süreç olacağını ifade eden Yavuz, “Bak göreceksiniz gerçek belediyecilik anlamında Malatya’da da ilçelerde de inşallah 14-0 yaparız cumhur ittifakı olarak. Çok güzel belediyecilik örneklerinin ortaya çıktığını göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'

Yeni adayların belirlenmesi sürecinde bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve artık tüm aday adaylarının açıklanan adayların etrafında kenetlenerek en yüksek oyu almak için çalışmalarını isteyen Yavuz, “Tüm aday adaylarımız sahneye çıktı, yarışın içine girdi. Çok makbul bir iş yaptılar, tüm aday adaylarımızı tebrik ediyorum. Artık adaylar belirlendi, hepimiz adayların arkasında kenetleneceğiz, en yüksek oyu almak için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

1 CHP'Lİ, 13 GELECEK PARTİLİ İSİM AK PARTİ'YE KATILDI

Yavuz'un konuşmasının ardından CHP Doğanşehir İlçe Meclis Üyeliği’nden istifa eden Yavuz Mutlu ve Gelecek Partisi’nden istifa eden İl Başkanı Semih Aksoy ile birlikte 13 partili, AK Parti'ye katıldı.