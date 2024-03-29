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Haberler > Politika > Akşener 'Abla mabla demeyin' demişti, Özel iki kelimeyle cevap verdi: Canı sağ olsun

Akşener 'Abla mabla demeyin' demişti, Özel iki kelimeyle cevap verdi: Canı sağ olsun

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Akşener &#039;Abla mabla demeyin&#039; demişti, Özel iki kelimeyle cevap verdi: Canı sağ olsun

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP lideri Özel ile İyi Parti lideri Akşener arasındaki polemik 'abla' kriziyle devam ediyor. Özel'in kendisine 'abla' demesi sonrası "Bana abla mabla demeyin" sözlerine Özel'den cevap geldi. "Cevabım iki kelime" diyen Özel, "Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Koza Pazarı Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile arasındaki son 'abla' polemiğiyle ilgili konuştu. Özel, Akşener'in "Bana abla mabla demeyin" sözlerine cevap verdi.

ÖZEL'DEN AKŞENER'E: CEVABIM İKİ KELİME

Akşener’in CHP’nin Balıkesir’deki mitinginde açılan afişle ilgili söylediklerine ilişkin bugün bütün medyanın kendisinden bir cevap alabilmek için peşinde olduklarını kaydeden Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Ben muhalefete muhalefet etmedim. Muhalefet liderlerine hakaret etmedim. Abla diyeceğim ama dün ‘Abla mabla demeyin’ demiş. İstedikleri kadar germeye çalışsınlar ama eski dosttan düşman olmaz. Atatürkçü ve vatansever insanlar birbirine kötülük yapmaz, birbirine çelme takmaz. Biz gönlünde gözünde güneş olan herkesi çok seviyoruz biz biriz beraberiz. İyi insanlar, sosyal demokratlar, yalandan dolandan bıkanlar birleşirse birleşe birleşe kazanacağız. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?"

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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