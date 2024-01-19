Babacan: Kendi adaylarımızla, kendi logomuzla, kendi ismimizle seçimlere giriyoruz

19 Ocak 2024 13:40 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 13:41

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için siyasi partilerde çalışmalar devam ediyor. Seçim çalışmalarını Türkiye'nin 7 bölgesinde 2 Ocak'tan bu yana sürdüren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde partililerle bir araya geldi.

Babacan, toplantıda yaptığı konuşmada, alışılageldik muhalefet partilerinden olmadıklarını, kutuplaştırmaktan, laf dalaşlarıyla vatandaşları oyalamaktan uzak durduklarını söyledi.

'BİZ BURADAYIZ'

Her kesimden insanları dinlediklerini aktaran Babacan, "Emekliler, memurlar, işçiler kiralarını rahatça ödeyene kadar biz buradayız. Gençler hayal ettikleri hayata ulaşana dek buradayız. Fikirlerin özgürleştiği günlere dek buradayız. Sınır ötesinde, askeri üslerde soğukta nöbet tutan askerlerimiz evlerine, ailelerinin yanına sağ salim dönene kadar buradayız" diye konuştu.

Babacan, "Kendi adaylarımızla, kendi logomuzla, kendi ismimizle 31 Mart yerel seçimlerine giriyoruz. Türkiye'nin her köşesinde seçim günü vatandaşlarımız oy pusulasını ellerine aldıklarında görecekler ki orada DEVA Partisi var" dedi.