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    Babacan: Kendi adaylarımızla, kendi logomuzla, kendi ismimizle seçimlere giriyoruz

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Yerel seçim takvimi adım adım işlerken siyasi partilerin mesaisi de devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Bursa'da partililerle bir araya gelen DEVA Partisi lideri Babacan, "Kendi adaylarımızla, kendi logomuzla, kendi ismimizle 31 Mart yerel seçimlerine giriyoruz" dedi.

    Babacan: Kendi adaylarımızla, kendi logomuzla, kendi ismimizle seçimlere giriyoruz
    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için siyasi partilerde çalışmalar devam ediyor. Seçim çalışmalarını Türkiye'nin 7 bölgesinde 2 Ocak'tan bu yana sürdüren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde partililerle bir araya geldi. 

    Babacan, toplantıda yaptığı konuşmada, alışılageldik muhalefet partilerinden olmadıklarını, kutuplaştırmaktan, laf dalaşlarıyla vatandaşları oyalamaktan uzak durduklarını söyledi.

    Babacan: Kendi adaylarımızla, kendi logomuzla, kendi ismimizle seçimlere giriyoruz

    'BİZ BURADAYIZ'

    Her kesimden insanları dinlediklerini aktaran Babacan, "Emekliler, memurlar, işçiler kiralarını rahatça ödeyene kadar biz buradayız. Gençler hayal ettikleri hayata ulaşana dek buradayız. Fikirlerin özgürleştiği günlere dek buradayız. Sınır ötesinde, askeri üslerde soğukta nöbet tutan askerlerimiz evlerine, ailelerinin yanına sağ salim dönene kadar buradayız" diye konuştu.

    Babacan, "Kendi adaylarımızla, kendi logomuzla, kendi ismimizle 31 Mart yerel seçimlerine giriyoruz. Türkiye'nin her köşesinde seçim günü vatandaşlarımız oy pusulasını ellerine aldıklarında görecekler ki orada DEVA Partisi var" dedi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Politika > Babacan: Kendi adaylarımızla, kendi logomuzla, kendi ismimizle seçimlere giriyoruz
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