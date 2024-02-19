BBP'den 'Cumhur' fedakarlığı! Gemlik adayı AK Parti lehine çekildi

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Gemlik Belediye Başkan adayı Oğuz Han, AK Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz lehine adaylıktan çekildi.

Yerel seçimler hızla yaklaşıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde AK Parti ve MHP'nin işbirliğine Büyük Birlik Partisi de katıldı. Cumhur İttifakı ortağı BB Gemlik Belediye Başkan adayı Oğuz Han, AK Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu.

İTTİFAK İÇİNDE YÜRÜYORUZ

AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, BBP’nin seçimlerde Cumhur ittifakına katılması üzerine, "Cumhur ittifakımızın kıymetli paydaşlarından BBP'nin İlçe Başkanı Oğuz Han'ın yanımızda olması gücümüze güç katacaktır. Kalbi Gemlik’e hizmet için atan herkesi bu ittifak içinde yürümeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

GEMLİK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Cumhur ittifakı Gemlik Belediye Başkan Adayı Avukat Refik Yılmaz da alınan karardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Oğuz Han ile ilçe belediye meclisinde Ak Parti, MHP ve BBP bileşenleri olarak Gemlik’in yeniden hizmetlere kavuşmasını isteyen partili partisiz tüm vatandaşlarımızla birlikte yeniden Gemlik için birlikte çalışacağız" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI REKOR OYLA GEMLİK'İ ALACAK

BBP Gemlik Belediye Başkan adayı Oğuz Han ise, "Cumhur İttifakı ile birlikte Gemlik’te rekor oyla Gemlik Belediyesini yeniden geri alacağız. Biz bugüne kadar Türk siyasetinde de ittifak içinde de hep yapıcı olduk. Parti çıkarını öncelemedik. Devletin, ülkenin çıkarlarını önceledik. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde de Gemlik’in tekrar bir 5 yıl daha fetret devri yaşamaması için, güzel ilçemizin yeniden hizmetlere kavuşabilmesi için Refik Yılmaz'ın lehine adaylıktan çekiliyorum. Gemlik’te Yılmaz’a olan teveccühü görüyor ve kendisinin seçimi açık ara kazanacağına inanıyoruz. Böylesi güzel bir hizmet yürüyüşünde Cumhur ittifakı bileşenleriyle birlikte yürümemekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.