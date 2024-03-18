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Haberler > Politika > Büyük Birlik Partisi kararını açıkladı! Tokat'ta AK Parti adayı desteklenecek

Büyük Birlik Partisi kararını açıkladı! Tokat'ta AK Parti adayı desteklenecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Büyük Birlik Partisi kararını açıkladı! Tokat&#039;ta AK Parti adayı desteklenecek

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Büyük Birlik Partisi (BBP), Tokat'ta AK Parti Belediye Başkan Adayı Avukat Eyüp Eroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala adaylar ve partiler çalışmalarına hız verdi. Birçok parti, başka partinin adayını destekleme kararı aldığını ve ittifakları açıklarken, son duyuru ise Tokat'tan geldi.

Büyük Birlik Partisi (BBP), Tokat'ta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Avukat Eyüp Eroğlu'nu destekleme kararı aldığını açıkladı. BBP İl Yönetim Kurulu, genel merkezle yapılan görüşmeler neticesinde bu kararı aldıklarını duyurdu.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, BBP Tokat İl Teşkilatı'nda partililerle bir araya geldi.

BBP İl Başkanı Mustafa Omalar, "Büyük Birlik Partisi, Tokat merkezde belediye başkan adayı çıkarmamış olup, İl Yönetim Kurulu, Merkez İlçe Yönetim Kurulu ve en son genel başkanımızla yaptığımız istişareler sonucunda Büyük Birlik Partisi olarak Tokat'ta AK Parti adayımız Sayın Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'nu destekleme kararı almıştır. Vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"DAHA GÜZEL İŞLER YAPMAK İÇİN BİZİ MOTİVE EDECEK"

Büyük Birlik Partisi/nin vermiş olduğu bu desteğin kendileri için büyük motivasyon olduğunu söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Büyük Birlik Partimizin partimize olan bu desteği bizi bir defa çok mutlu etmiştir. Çünkü Tokat'ta çok yoğun bir şekilde hem Muhsin Yazıcıoğlu başkanımıza gönül verenler var hem de Büyük Birlik Partimize gönül veren insanlarımız var. Bu duruş eminim ki bize güç katacaktır. Daha güzel işler yapmak için bizi motive edecektir. Ki bundan sonra da bizler de her daim, her zaman başta Muhsin Yazıcıoğlu başkanımız olmak üzere yine sizlerin daima emrinde olacağımızı da ifade etmek isterim" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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