CHP aday göstermeyince resti çekti! Mesut Yar, seçime bağımsız girecek

CHP'nin Datça Belediye Başkan adayı olmak için gazeteciliği bıraktığı açıklayan Mesut Yar, aday gösterilmedi. Bunun üzerine CHP'ye resti çeken Yar, seçimlere bağımsız gireceğini açıkladı.

Muğla'da CHP'nin Datça Belediye Başkan adayı olmak için gazeteciliği bıraktığını açıklayan Mesut Yar, seçim kararını duyurdu. Yar, sosyal medya hesabından, yerel seçime ilişkin yaptığı paylaşımda "bağımsız" olarak yoluna devam edeceğini belirtti.

Yar'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"Merhaba güzel insanlar. Memleket ve Datça sevdamıza ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün teslim ettiği sorumluluk duygusuyla BAĞIMSIZ olarak devam ediyoruz. Bugün saat 14.00’da Datça YSK binasında Belediye Başkanlığı adaylığımızı resmileştiriyoruz. Bize yetki ve gönül veren herkese sözümüz var; #GülüşeGülüşeKazanacağız."

NE OLMUŞTU?

Mesut Yar, aralık ayında Sözcü TV'den ayrıldığını belirterek Datça'dan belediye başkanlığı için CHP'den aday adayı olduğunu açıklamıştı.

Mesut Yar açıklamasında, "Yaz aylarında yer yer buluyordum Can Babaya verdiğim sözü tutuyorum. Can babanın köyüne gidiyorum köy dediğime bakmayın, cennetten bir köşeyi daha iyi olması için Atatürk'ün partisinden adayım" ifadelerini kullanmıştı.