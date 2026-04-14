Antalya siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in paylaştığı kulis bilgilerine göre, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

Antalya'da dengeleri değiştirecek bu istifa kararının ardından gözler, Kadir Kumbul'un bir sonraki durağına çevrildi.

AK PARTİ'YE GEÇECEK

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atik, istifa haberinin yanı sıra Kadir Kumbul'un yeni siyasi rotasına dair de çarpıcı bir iddiada bulundu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Kumbul'un, istifasının hemen ardından yarın düzenlenecek bir törenle resmen AK Parti saflarına katılması bekleniyor.

"CHP'DE YAPRAK DÖKÜMÜ"

Gazeteci Atik, "CHP Antalya'da yaprak dökümü" notuyla yaptığı paylaşımda, "Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti. Kumbul'un yarın AK Parti'ye geçmesi bekleniyor." dedi.

Fatih Atik ayrıca Kadir Kumbul ile beraber 3 belde belediyesinin daha AK Parti'ye geçeceğini ifade etti.

AKSU BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Öte yandan 2025 kasım ayında, Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı. Yıldırım'ın rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

