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Haberler > Politika > CHP'de balya balya para görüntüleri anketlere nasıl yansıdı? Kulat son araştırmayı açıkladı

CHP'de balya balya para görüntüleri anketlere nasıl yansıdı? Kulat son araştırmayı açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerinin anketlere nasıl yansıdığına ilişkin Kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat'tan çarpıcı yorum geldi .TGRT Haber ekranlarında konuşan Kulat, "İmamoğlu seçmeni açıklama bekliyor" dedi.

Yerel seçime günler kala gözler İstanbul yarışındayken CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanının CHP il binasında para saydığı görüntüler gündemde konuşulmaya devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı başta olmak üzere şüpheliler ifadelerini verdi. Konuyla ilgili olarak Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, son gelişmeleri TGRT Haber'de değerlendirdi. Gündem Özel Programına katılan Kulat, "İmamoğlu’na oy verenler bu konuda açıklama bekliyor." dedi.

Kulat'ın açıklamaları şu şekilde:

SEÇMENİN KARARINI ETKİLEYECEK

"Ben bu seçimde para meselesinin çok etkili olacağı kanaatindeyim ama 12 gün kala başka bir gündemin meydana gelmemesi gerekir. Türkiye'de yaşıyoruz ve yeni olay bir öncekini etkiliyor. İktidar partisinde benzer durum olsa etkisi bu kadar olmazdı Muhalefet 'biz daha ahlaklı belediyecilik yapıyoruz' diyor ve girişi-çıkışı belli olmayan bir para ortaya çıkıyor.

ANKETLERDE SEÇMENİN AÇIKLAMA BEKLEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ

Son araştırmamızı yapıyoruz. İstanbul'da bana gelen bilgilere göre, İmamoğlu'na oy vermesi beklenen seçmenlerin bu konuda açıklama beklediğini görüyoruz. Muhalefetten tatmin edici açıklamalar gelmiyor. Başka bir gündem olmazsa bunun sandığa yansıması olur. Ekonomi çok iyi olmadığı için böyle dönemlerde ekonomik alandaki durumlar rahatsızlık yapar." 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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