Cumhurbaşkanı Erdoğan mikrofon uzattı: Adayın sözleri sonrası salonda alkış tufanı koptu

24 Ocak 2024 15:01 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 15:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Çamlıdere'nin belediye başkan adayı ise Hazım Caner Can oldu. Erdoğan tarafından duyurulması sonrası Can'ın sözleri tanıtım toplantısına damga vurdu:

Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı Can, "Çamlıdere'de hedefim yüzde 90, istemiyorum bir tane bile noksan. Var mısınız hemşehrilerim? Bize de bu yakışır. Canım feda Cumhurbaşkanıma" dedi.

Can'ın bu sözleri Erdoğan tarafından tebessümle karşılanırken, salonda ise alkış tufanı yaşandı.

HAZIM CANER CAN KİMDİR?

1955'te Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlük Başraportörü olarak görev yaptı. 2004, 2009, 2019 seçimlerinde Çamlıdere Belediye Başkanlığı'na seçildi.