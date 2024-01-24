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    Cumhurbaşkanı Erdoğan mikrofon uzattı: Adayın sözleri sonrası salonda alkış tufanı koptu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara ilçe belediye başkanlarını duyurduğu tanıtım toplantısında Çamlıdere adayı Hazım Caner Can'ın sözleri gündem oldu. Erdoğan'ın mikrofon uzattığı Can, "Çamlıdere'de hedefim yüzde 90, istemiyorum bir tane bile noksan" sözleri sonrası salonda alkış tufanı koptu.

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Çamlıdere'nin belediye başkan adayı ise Hazım Caner Can oldu. Erdoğan tarafından duyurulması sonrası Can'ın sözleri tanıtım toplantısına damga vurdu:

    Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı Can, "Çamlıdere'de hedefim yüzde 90, istemiyorum bir tane bile noksan. Var mısınız hemşehrilerim? Bize de bu yakışır. Canım feda Cumhurbaşkanıma" dedi.

    Can'ın bu sözleri Erdoğan tarafından tebessümle karşılanırken, salonda ise alkış tufanı yaşandı.

    HAZIM CANER CAN KİMDİR?

    1955'te Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlük Başraportörü olarak görev yaptı. 2004, 2009, 2019 seçimlerinde Çamlıdere Belediye Başkanlığı'na seçildi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AnkaraRecep Tayyip Erdoğan
    Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan mikrofon uzattı: Adayın sözleri sonrası salonda alkış tufanı koptu
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