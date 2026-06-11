Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e seslendi. Cumhurbaşkanı "İsrail, ham maddesi sadece kan ve gözyaşı olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpekbalığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır" dedi.

Türk Kızılay Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı sözlerine “Kızılayımıza canından can katan, kanından kan veren, bu müesseseyi imar ve ihya eden tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederim” diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

“İYİLİK HAMURUMUZUN ÖZÜ VE MAYASIDIR”

Tarihin hangi sayfasını açarsanız açın Türk milletinin yer aldığı kısımlarda daima ahlakla erdemle, şefkat ve merhametle karşılaşırsınız. Dayanışma gibi, paylaşma gibi, iyilik ve hayırda yarışma gibi hasletler bizim milli seciyemizin temel unsurlarıdır. Hamurumuzun özü ve mayasıdır.

Mazluma ve mağdura dili, dini, mezhebi sorulmaz. İhtiyaç sahibinin ırkına rengine meşrebine kim olduğuna bakılmaz, garibin yoksulun yetim ve öksüzün duasını almak düşenin elinden tutmak merhum Mehmet Akif 'in ifadesiyle hakkı tutup kaldırmak rıza -ı ilahiden başka hiçbir amaç, hiçbir kaygı taşımaz. Bizim tüm bu hassasiyetlerimiz tarih boyunca kurduğumuz devletlerde olduğu gibi vakıf, dernek ve cemiyetlerimizde de en parlak şekilde tebarüz etmiştir. Türk Kızılay 93 Harbi'nden Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar milletimizin varoluş mücadelesi verdiği tüm savaşlarda Mehmet 'in yardımına koşmuştur. Bilhassa Çanakkale Zaferi, Birinci Cihan Harbi ve İstiklal Savaşı’nda Kızılay’ın rolü çok ama çok önemlidir. Rabbim bizi Kızılay'dan mahrum bırakmasın diyorum.

“KIZILAY BU MİLLETİN YÜZ AKIDIR”

Kızılay Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. İç savaşlardan dolayı vatanını terk etmek zorunda kalan muhacirlere tam ve eksiksiz bir ensar şuuruyla yaklaşmış, milletimizin şefkat kucağını mazlumlara açmıştır. Kızılay bu milletin yüz akıdır.

“HER YERDE ARI GİBİ ÇALIŞIYOR”

Kızılay bu ülkenin övünç kaynağıdır. Kızılay medeniyetimizin kimlik vesikası, milli ve manevi şahsiyetimizin aynadaki yansımasıdır. Türk Kızılay afet yönetiminden kan hizmetlerine uluslararası yardımlardan, sağlık ve sosyal hizmetlere, eğitim çalışmalarından, barınma, beslenme ve psikososyal desteklere çalışmalarını bugün de başarıyla sürdürüyor.

Şube, temsilcilik ve delegasyonlarıyla, kan bağışı, hastane, lojistik ve tıp merkezleriyle, ihtiyaç sahiplerine yönelik ücretsiz butik mağazalarıyla tüm bu faaliyetler özverili bir şekilde sınır ve engel tanımadan devam ediyor. Gönüllülerimiz ve Kızılay mensuplarımız hizmetlerine ihtiyaç duyulan her yerde adeta arı gibi çalışıyor.

Netenyahu 'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazzeli kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. Aşevi hizmetleriyle günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. Vekaletle kurban kampanyası ile Gazze için 22.757 hisse kurban kesti. Ateşkes sonrası Gazze Neşeli Çocuklar Projesi ile Gazze'deki yavrularımıza gıda hizmeti veren Kızılay, bir yandan da çocuklara yönelik psikososyal destek faaliyetleri veriyor. Kızılay Gazze ofisi eş zamanlı olarak sahada ihtiyaçların tespiti ve iyileştirme çalışmalarını titizlikle yerine getiriyor.

"DÖKTÜKLERİ KANIN HESABINI VERECEKLER"

Dünkü grup konuşmamda İfade ettiğim gibi İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpekbalığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken, diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.

TARİHİNİN EN BÜYÜK AFET MÜDAHALE OPERASYONU

Kızılay'ımız 190 'ı aşkın üyeye sahip. Kızılay, Kızılay Cemiyeti içinde geçtiğimiz yıl en fazla sayıda ülkeye en çok yardım ulaştıran birinci ulusal cemiyet olmuştur.

6 Şubat depremlerinde Kızılay'ımız tarihinin en büyük afet müdahale operasyonunu icra etmiştir. Kızılay asrın felaketinden çıkardığı derslerle afetlere hazırlık vizyonunu güçlendirmiş, kapasitesini yeniden ve daha güçlü biçimde inşa etmiştir.

“İLAÇLARDA DIŞA BAĞIMLILIĞA SON VERECEĞİZ”

Geçtiğimiz sene üç milyon ünitenin üzerindeki kan bağışı ile yeni bir rekora imza atan Kızılay'ımız sağlık sektöründeki yerli ve milli yatırımlarını da başarıyla devam ettiriyor. Birazdan inşallah canlı bağlantıyla temelini atacağımız Çubuk ilçemizde 130 bin metrekare alana sahip Pro Türk fabrikası da bunlardan biridir. Pro Türk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Bu ilaçları kanser travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz.

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