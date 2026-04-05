Cumhurbaşkanı’ndan Paskalya mesajı: Dünyada barışa vesile olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyanlıktaki en eski bayram olarak bilinen Paskalya için bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı "Bir arada yaşadığımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyan aleminin yortusunu kutluyorum. Bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum” dedi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyan vatandaşların ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik etti.
- Mesajında, dünya genelinde ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün tırmandığına dikkat çekti.
- Türkiye'deki vatandaşların birlik, beraberlik ve dayanışmasının tüm dünyada örnek olmaya devam ettiğini belirtti.
- Toplumsal huzurun teminatı olarak görülen barış ikliminin güçlendirilmesinde kararlı olunduğunu ifade etti.
- Paskalya'nın bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diledi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir mesajını yayınladı.
Cumhurbaşkanı, Hristiyan vatandaşların ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik etti.
Erdoğan, mesajında dünya genelinde ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün tırmanışa geçtiğine dikkat çekerek barışı işaret etti.
“BARIŞA VESİLE OLSUN”
İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor. Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekte kararlıyız. Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum.