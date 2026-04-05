Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir mesajını yayınladı.

Cumhurbaşkanı, Hristiyan vatandaşların ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu'nu tebrik etti.

Erdoğan, mesajında dünya genelinde ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün tırmanışa geçtiğine dikkat çekerek barışı işaret etti.

İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor. Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekte kararlıyız. Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum.