Daha önce hiç görülmemiş seçim videosu! BBP Adayı Ali Atay, başarısızlıklarını anlatarak oy istedi

BBP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Atay'ın seçim videosu, sosyal medyada gündem oldu. Atay, seçim videosunda başarısızlıklarını anlatarak oy istedi.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Atay, daha önce hiç görülmemiş bir seçim videosuna imza attı.

Ali Atay'ın kendisini anlattığı seçim videosu sosyal medyada gündem oldu. Atay diğer adaylardan farklı olarak başarılarını değil, başarısızlıklarını anlattı.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda kendisiyle ilgili şunları söyledi:

"Anadolu Lisesine geçiş sınavını kazanamadım. Liseden üniversiteye geçiş sınavını kazanamadım. Zabıt katipliğini kazanamadım, polislik sınavını kazanamadım. Uzman ve astsubaylık sınavını kazanamadım. Bu kadar kaybetme sonrası pes etseydim 2012'de yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda Türkiye 60'ıncısı olamazdım ve meslek lisesinden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanamazdım. Ben tam bu sokaklarda hayatımı kazanamazdım şimdi de Tarsus'u kazanma zamanı. Tarsus için doğru aday, Başkan Ali Atay."