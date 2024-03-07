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AK Parti İstanbul'dan İBB göndermeli seçim videosu: 'Önceden bahaneydi, artık İstanbul'un gerçeği'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul, yeni seçim videosunu yayınladı. İBB'ye göndermelerin olduğu videoda İstanbullunun sorunlarına yer verilerek, "Bunlar önceden bahaneydi, artık İstanbul'un gerçeği. Şimdi bu gerçeği değiştirme vakti" denildi.

Yerel seçimlere 23 gün kala siyasi partiler hem saha çalışmalarını hem de sosyal medya çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti İstanbul da gönderme dolu seçim videolarına bir yenisini daha ekledi.

"Maalesef..." notuyla paylaşılan seçim videosunda İstanbul'un sorunlarına yer verildi. Videoda, bir öğrenci öğretmenine "Öğretmenim çok yağmur yağdı. Bizim orada sel oldu. Evi de su bastı. Çalışamadım" diyor.

Sınavı kaçırdığı görülen bir üniversite öğrencisi de "Hocam otobüs gelmedi, sınavı kaçırdım" diyerek yaşadığı sorunu aktarıyor.

Arkadaşlarıyla buluşacak olan ama yol çalışması nedeniyle geç kalan bir genç ile arkadaşları arasında geçen diyalog ise şöyle:

Geç kalan genç: Arkadaşlar yol çalışması varmış. Mahvolmuş bizim oralar. O yüzden geç kaldım.

Arkadaşı: E geçen de vardı o yol çalışması?

Geç kalan genç: Evet, inanmayacaksın ama aylardır bitmedi.

Videoda son olarak ise iş görüşmesine geç kalan bir kişi görülüyor. O kişi ise derdini "Metro seferleri durmuş, geç kaldım görüşmeye" diye anlatıyor.

İstanbulluların sorunlar nedeniyle gündelik hayatlarının etkilendiğinin anlatıldığı video, "Bunlar önceden bahaneydi, artık İstanbul'un gerçeği. Şimdi bu gerçeği değiştirme vakti" sözleriyle sona eriyor.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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