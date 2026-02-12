Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. İttifak söylemlerine değinen Davutoğlu, "Her iyi niyetli çabayı destekleyeceğiz ve gereğini yapmaya gayret edeceğiz. Ümit ederiz ki kısa sürede bu ittifak görüşmeleri bir neticeye varır. Türkiye'nin üçüncü bir yola ihtiyacı var" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

MECLİS'TEKİ KAVGAYI ELEŞTİRDİ

TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemini sırasında yaşanan arbedeyi değerlendiren Davutoğlu, Meclis'te böyle bir tablonun olmaması gerektiğini belirtti.

Ahmet Davutoğlu, "Kurallar belli, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı atama yapmış, eleştirebilirsiniz. Gelip yemin edecekler. O arada tepkinizi gösterirsiniz ama bu tepki asla Meclis'in mehabetine halel getirmeyecek bir tepki olur." diye konuştu.

Davutoğlu'ndan ittifak açıklaması: Üçüncü bir yola ihtiyaç var

"DÜNYA SİZE NASIL SAYGI DUYACAK?"

Arbedenin sosyal medyada "marşlar eşliğinde" paylaşılmasına tepki gösteren Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünkü görüntü Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlete, iki bin yıllık devlet geleneği olduğunu iddia eden bir devlete yakıştı mı? Şu veya bu haklı demem, dünkü tablonun içinde yer alanların hepsi, iktidar ve muhalefetiyle, Türkiye'nin, bu 3. dünya savaşı eşiğindeki kurumsal görüntüsüne olağanüstü zarar vermiştir. TBMM yarın ortak bir tavır alması gerektiğinde dünya size nasıl saygı duyacak? Böyle bir şey görülmez, olmaz."

Siyasetçilerin parti değişikliğini de eleştiren Davutoğlu, "Böyle bir şey kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Davutoğlu, "ittifak görüşmelerinde üçüncü yol" iddiasına ilişkin, birbirine yakın olan muhalif partilerin mümkünse birleşmesi, olmuyorsa ittifak kurması gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, "Bundan sonra da her iyi niyetli çabayı destekleyeceğiz ve gereğini yapmaya gayret edeceğiz. Ümit ederiz ki kısa sürede bu ittifak görüşmeleri bir neticeye varır. Türkiye'nin üçüncü bir yola ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM'deki grubunun dağılma ihtimalinin sorulması üzerine Davutoğlu, "Grup devam edecek, hiç merak etmeyin. Ben milletvekillerimize güveniyorum. İstifa eden kaybeder." cevabını verdi.

"EPSTEİN DENİLEN ADAMI HAYATIMDA HİÇ GÖRMEDİM"

Ahmet Davutoğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun rapor çalışmalarına ilişkin hassasiyetlerin gözetilmesi gerektiğini kaydetti.

Sürecin başarıya ulaşması gerektiğini dile getiren Davutoğlu, "Bir terör örgütünü tasfiye ederken toplumsal bir barış yolu, uzlaşı iklimi oluşturacaksanız bunun mutlaka genel demokratik reformlarla desteklenmesi lazım. Reformlarla desteklenmezse, beraat de etmiş olan, suçsuzluğu tespit edilmiş olan KHK'liler neredeyse sivil ölüme mahkum edilirken, elindeki silahı bıraktı diye bir başka örgütün geçmişte suç işlemiş unsurlarını 'affetme' konusu toplumsal vicdanı yaralar." görüşünü paylaştı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin dosyalarda adının geçtiğine yönelik haberlere tepki gösteren Davutoğlu, "Bu gazetecilik değil. Epstein denilen adamı hayatımda hiç görmedim, bilmem. Belki bir yerde ola ki iş adamı olarak karşılaştık mı? O bile zihnimde kalmamış. Epstein diye çıkan dosyanın hepsi pedofiliyle ilgili değil." sözlerini sarf etti.

Dosyalarda pek çok siyasetçinin adının geçtiğini, kendi adının 39 kez geçtiğini belirten Davutoğlu, "Benim 39 dediğim şeyin hemen hemen büyük çoğunluğu akademik makaleler, biri birine makale göndermiş, Türk dış politikası üzerine. Doğal olarak orada adım geçiyor." diye konuştu.

