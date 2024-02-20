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    • Haberler > Politika > ‘Değişim’ hamlesi onlara yaradı! CHP’den çizik yiyen İP’ten aday oluyor

    ‘Değişim’ hamlesi onlara yaradı! CHP’den çizik yiyen İP’ten aday oluyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    ‘Değişim’ hamlesi onlara yaradı! CHP’den çizik yiyen İP’ten aday oluyor

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘değişim’ hamlesi sonrası aday gösterilmeyen CHP’li mevcut belediye başkanları ve aday adayları, soluğu İyi Parti’de alıyor.

    FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ

    Birçok il ve ilçede, çizik yiyen isimler İyi Parti’den aday yapılıyor.

    CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen mevcut Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin geçtiğimiz hafta İyi Parti’nin adayı olarak gösterilmişti.

    İyi Parti, yine CHP’den önceki dönem Kuşadası Belediye Başkanı olan Özer Kayalı’yı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı Efeler Belediye Başkan Adayı, Kuşadası CHP İlçe Başkanı Behçet Alp’i Kuşadası Belediye Başkanı Adayı, CHP Germencik Belediye Başkan Aday Adayı Aydın Bircan’ı ise Germencik Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı.

    Yine Çanakkale’de önceki dönem CHP’li Ezine İlçesi Geyikli Beldesi Belediye Başkanı Ercan Yıldırım da aday gösterilmeyince İyi Parti’den aday olan isimler arasında yer aldı.

    Adana’da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de yeniden aday gösterilmeyince İyi Parti’ye geçerek belediye başkan adayı oldu. 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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