Delege tezgâhı patlıyor! CHP kurultayı iptal edilebilir

CHP’deki para kulelerinin “genel başkanlık koltuğunun satıldığı” yönündeki açıklamaları doğruladığına işaret edilirken, kurultayın iptal olup olmayacağı tartışılıyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - CHP Kurultayında Özgür Özel’in genel başkan olarak seçilmesi için delegelere ev, telefon ve para verildiği iddiaları gündemindeki yerini korurken, kurultayın iptal olup olmayacağı tartışılmaya başladı.

AK Parti’nin hukukçu milletvekillerinden Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP kongresinin hukuki olarak iptal edilmese de siyaseten meşruiyetini yitirdiğini söyledi. Özkaya “Kongrenin hukuken iptal edilip edilmemesi çok da önemli değil. Bu kongre; siyaseten iptal edilmiş, gayrimeşru bir kongredir. 1 Nisan’dan sonra da CHP’de kazanın kaynayacağı ve Özgür Özel’in değişeceği kanaatindeyim. İradelere baskı yapılarak veya satın alınarak sonuç değiştirilir ise bu gayrimeşrudur ve siyasi meşruiyeti yok hükmündedir” dedi.

KİRLİ PARA, KİRLİ SİYASET

Hukukçu Hadi Dündar da CHP’deki para kulelerinin ‘delegelerin satın alınmasına’ yönelik iddiaları doğruladığına işaret etti. Soruşturma derinleştikçe kirli ağların ortaya çıktığını ifade eden Dündar “CHP, kurultaya giderken medyada çok tartışıldı. Kurultay delegelerinin borçlarının ödenmesi, kimisine son model telefon alınmış olması, diğer illerdeki CHP yöneticilerine bavul dolusu para gönderilmesi ve görüntülerle ortaya çıkan para kuleleri; delegelerle ilgili iddiaların doğru olduğunu göstermekte. Çünkü para kulelerine bakıldığında akla gelen ilk şey; ya bu para suçtan elde edilmiştir ya da bu para ile suç işlenecektir. Bunlar değilse de bu para, haraçtır. Bu nedenle diyoruz ki kirli paranın olduğu yerde kirli siyaset de vardır. Bu paranın kirli olduğu aşikâr. Nasıl kirli bir ağ var ilerleyen zamanlarda daha da netleşecektir” değerlendirmesinde bulundu.

ÜÇ İSİMDEN ÖNEMLİ İDDİALAR: KILIÇDAROĞLU'NA KUMPAS KURULDU

Türkiye’nin gündemine oturan CHP’deki para sayma kriziyle ilgili üç farklı isimden çarpıcı iddialar gelmişti. İş adamı Hasan Şenyurt “Ses kayıtlarını mahkemeye sundum, daha fazlası da var. Kurultayda delegelere 70 daire verildi. Elimdeki belgeler sonrası CHP Kurultayı iptal edilebilir. iPhone telefonlar dağıtıldı. Ben bu işin peşini bırakmadığım için birçok şeye şahit oldum” derken, eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır “Kılıçdaroğlu ile görüştüm, helallik istedim. Kılıçdaroğlu’na bir kumpas kurduk. ‘Kazanamayacak aday’ kampanyasını Murat Ongun’un trol ordusu yaptı. İmamoğlu seçimi kaybederse partisi de logosu da hazır” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Nuray Başaran ise “İlk defa CHP tarihinde Atatürk’ün koltuğunun satıldığını görüyoruz” demişti. Başaran bir başka konuşmasında da “CHP’nin kurultay gecesinde toplanan paranın 15 milyondan fazla olduğu iddia ediliyor… Bütün büyükşehir belediyelerinden ya da İstanbul’daki bazı belediyelerden artık çanta içinde bir yerlere para taşındığını görüyoruz” açıklamasını yapmıştı.

KESKİN, KILIÇ İLE BENZER İFADE VERDİ

CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para kuleleri skandalına ilişkin soruşturma sürüyor. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan’ın Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alındı.

CHP Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile benzer ifade veren Keskin’in “Toplamda dokuz kişiden 400 bin lira civarında bağış topladık. Bağış kampanyası ve paranın harcanması noktasında bütün sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığına aittir. Topladığım paralara karşılık makbuz vermeyi düşünemedim. Yapmış olduğum bağış için de herhangi bir belge veya makbuz almadım. Bu makbuzların İstanbul İl Teşkilatı tarafından bana gönderileceği söylendi. Pandeminin araya girmesiyle bu konu bir daha gündeme gelmedi. Paraların görüntülerin çekildiği ofiste kime teslim edildiği konusunda bir bilgim yoktur” dediği öğrenildi.

Turgay Özcan ise “Bağış paralarına karşı makbuz veya herhangi bir belge vermedim. Bunun suç olduğunu bilmiyordum” diye konuştu.