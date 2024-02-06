Deprem şehitliğini ziyaret eden Özgür Özel'e tepki: Burası siyaset yeri değil

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te deprem şehitliğini ziyaret etti. Afetzede bir vatandaş Özel'e tepki göstererek, "Burada konuşma yapamazsınız, burası siyaset yeri değil" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Binlerce binanın yerle bir olduğu ve 50 binde fazla vatandaşın hayatını kaybettiği deprem sonrası yaraları sarma çalışmaları devam ediyor. Depremzedeler, geride korkunç izler bırakan afetin birinci yılında şehitliklere akın etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yıl dönümünde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan deprem şehitliğini ziyaret etti.

"BURASI SİYASET YERİ DEĞİL"

Depremde yakınlarını kaybeden afetzede bir kadın, şehitliğe gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaret sırasında tepki gösterdi. Özgür Özel'e seslenen depremzede kadın, "Burada konuşma yapamazsınız, burası siyaset yeri değil" dedi.

Yaşlı bir adam da Özel'e kısa süreli tepki gösterdi.

GENÇ BİR KIZA İŞ SÖZÜ

Olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle teskin edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından deprem şehitlerinin kabirlerine karanfil bıraktı. Özgür Özel, ziyaret sırasında depremde yakınlarını kaybeden genç bir kız ile de yakından ilgilenerek iş sözü verdi.