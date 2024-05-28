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Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya'ya gidiyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya&#039;ya gidiyor
Dışişleri Bakanı, İspanya, Filistin, Haber

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın İspanya'ya gideceğini duyurdu. Yapılan açıklamada ziyaretin sebebi İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı olarak açıklandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı dolasıyla ilettiği davet çerçevesinde İspanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.  

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanımız, İspanya’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte 29 Mayıs tarihinde Madrid’i ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabalar ele alınacaktır."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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