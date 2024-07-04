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Erdoğan istifasını kabul etmişti! Özhaseki resmen aktif siyaseti bıraktı

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Erdoğan istifasını kabul etmişti! Özhaseki resmen aktif siyaseti bıraktı
Fahrettin Koca, Mehmet Özhaseki, Kemal Memişoğlu, Haber

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi geçtiğimiz günlerde iki bakanın istifa talebiyle değişmişti. Sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını isteyen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'de aktif siyaseti resmen bıraktığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddiaları sonrası beklenen kabine değişimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Bakan Koca'nın yerine ise İstanbul Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bugün memleketi Kayseri'de aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

Yaklaşık 21 yıl büyük bir mücadele verdiklerini söyleyen Özhaseki, şunları söyledi:

"Bugün de artık noktalıyoruz aktif siyasi hayatı. Elimiz kardeşlerimizde, buradaki arkadaşlarımızda. Onlar devam edecekler biz de onlara dua edeceğiz, destekleyeceğiz. İhtiyaç var gel dedikleri zaman koşarak geleceğiz yoksa sessizce geriden dua etmeye devam edeceğiz. Bütün Kayserili hemşehrilerimizden tabii ki helallik diliyorum, milletimizden helallik diliyorum. Benim her türlü hakkım helal olsun.

Elhamdülillah geriye doğru baktığımda vicdanımı sızlatan bir kötülük hiç yapmadığım gibi hizmetle dolu bir ömrü görmenin mutluluğu içerisindeyim. Buraya kadar teşriflerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Bundan sonra da Kayseri'de olacağız. Burası bizim baba ocağımız her bir köşesinde hatıramız var hem çocukluktan hem sonraki hizmet döneminden.

Allah nasip ederse pazartesi günü vakıf kuruluşu ile ilgili dilekçemizi de veriyoruz ve aile vakfımızı kuruyoruz. Binamızda bitmek üzere. Burada bundan sonra öğrencilere burs özellikle kimsesiz, yetim, garip insanlara burs vermeye devam edeceğiz. Eğitimlerine devam etmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Zaten vakıf hizmetlerinden gelmiştim, yeniden vakıf hizmetlerine dönüyorum İnşallah Böylece ömrümüzü tamamlarız."

 

Düzenleyen:  - Politika
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