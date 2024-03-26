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Haberler > Politika > Erdoğan'dan Yozgat mitinginde kritik mesajlar: Yedi düvele meydan okumaktan çekinmeyiz

Erdoğan'dan Yozgat mitinginde kritik mesajlar: Yedi düvele meydan okumaktan çekinmeyiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan Yozgat mitinginde kritik mesajlar: Yedi düvele meydan okumaktan çekinmeyiz

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 

"31 Mart'ta cumhurbaşkanınız, seçilecek olan yerel yönetimlerdeki kardeşlerimizle hizmetimiz çok daha güçlü olacaktır. Rabbim ömür, milletimiz de destek verdikçe sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki bizden duanızı, desteğinizi esirgemeyin gerisi bizim için mesele değil. 

Sorun mu var? Çözeriz. Engel mi var? Aşarız. Sıkıntı mı var? Gideririz. Saldırı mı var? Göğsümüzü siper ederiz. Yedi düvele meydan okumaktan çekinmeyiz.

Şu anda meydanda 50 bin kişi var.

Gazze meselesinden Filistin'e, Türkistan'dan Karabağ'a nerede bir işgal, zulüm varsa elimizle, dilimizle, kalbimizle müdahale ettik.

Bugün 70 cente muhtaç olan değil, 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan bir Türkiye var. Düne kadar toplu iğneyi ithal eden bir Türkiye vardı. Şimdi savunma sanayiinde destan yazan bir Türkiye var.

Eli kanlı terör örgütlerine, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyini beraberce dar ettik. Ülkemizi parmakla gösterilen konuma beraberce getirdik. Başta savunma olmak üzere her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Milli savaş uçağımız KAAN'ı gördünüz mü? İnşallah 2028 yılında bir uçak sesi duyup başımızı kaldırdığımız gökyüzünde KAAN'ı göreceğiz. TOGG; tam bir yıldır yollarımızı süslüyor. Fabrikası bile yok diyenlere aldırmadan yolumuza kararlılıkla devam ettik. Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ekonomimizin ihracat, üretim, istihdam ve büyüme tarafında hiçbir sorunumuz yok. 

Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. Nereden nereye... İşsizlik oranımız yüze 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.

Hayat pahalılığının özellikle emeklilerimizi bunalttığını biliyorum. Pek çok adım attık.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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