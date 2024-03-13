Eski CHP’li Bakan İstemihan Talay'dan Mersin uyarısı: ‘Garson Devlet’ kent uzlaşısı ile denize inecek!

İstemihan Talay, CHP ve DEM Parti’nin ‘kent uzlaşısı’ adı altında ittifak yaptığı Mersin’de sahneye konulan tuzağa dikkat çekti...

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ—CHP’li eski Kültür ve Turizm Bakanı İstemihan Talay, kısa süre önce CHP’nin Mersin’i DEM Parti’ye peşkeş çektiği yönünde açıklamalar yapmıştı. “O gün ne söylediysem arkasındayım” diyen Talay “Hatta yaşanan bazı gelişmeler haklılığımı tescilledi. CHP seçmeni millî bekamızın tartışma konusu yapılmasına müsamaha göstermez, göstermemeli. Suriye ve Irak’ta yaşanan olayları görüyoruz, yaşıyoruz. Emperyalistlerin bu topraklar üzerinde 100 yıllık kirli emelleri var. CHP’nin yeniden kurulma döneminde Genel Başkan Yardımcısıydım. Devletin kılcal damarlarını bilen birisi olarak yaşananları tehlikeli görüyorum. Ülkemizin millî birlik ve bütünlüğü her türlü tartışmanın üzerindedir. CHP, Türk milletinin varlığını tehlikeye atan hiçbir hesabın içerisinde olamaz. DEM Parti ile girilen ittifak bu ülkeye fayda sağlamaz” ifadesini kullandı. Suriye-Irak-İran ve Türkiye’yi de içerisine alan ‘Korsan Devlet Projesi’nde Mersin’in hayati önem taşıdığını kaydeden İstemihan Talay “Bu sebeple uzun yıllardır bölgede demografik yapıyla oynanıyor. Geldikleri son aşama ise liman bölgesini siyasi olarak ele geçirmek. Bu sebeple DEM Parti Toroslar ve Akdeniz ilçelerini ısrarla istiyor. Mersin üzerinden garson devleti dünyaya açmayı hedefliyorlar. Ancak bu millet tehdidi, tehlikeyi gördü. Mutlaka 31 Mart’ta gereğini yapar” diye konuştu.

KOLTUK PAYLAŞTILAR

Mersin, CHP ve HDP’nin yoldaşlık yaptığı kritik illerimizden biri... CHP’nin Toroslar adayı gösterdiği Abdurrahman Yıldız, Türk olarak anıldığını ve bundan utanç duyduğunu söyleyen bir isim. Türk ve Müslüman olmayı utanç vesilesi olarak nitelendiren Yıldız, geçtiğimiz seçimde de DEM adayları için Mersinlilerden oy istemişti. Stratejik öneme haiz Akdeniz ilçesinde ise DEM Parti, Nuriye Arslan ve Hoşyar Sarıyıldız’ı aday gösterdi. CHP’nin son dakikada Akdeniz Belediye Başkanlığına gösterdiği aday ise başvuruda dahi bulunmayan Nesibe Teker Hazım oldu. DEM, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığında CHP adayını destekliyor. İl ve İlçe Meclis üyelikleri ise yoğun pazarlıkların ardından iki parti arasında paylaşıldı.