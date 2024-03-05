Erdoğan'dan tüm dünyaya Harem-i Şerif uyarısı: Sonuçları çok ağır olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Gazze'deki son durumu görüştü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, kalıcı barış için başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız Filistin devletinin tesisine dikkat çekerken Abbas da Batı'ya 'Filistin Devleti'ni tanıyın' çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 7 aylık bir aranın ardından yeniden Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı Beştepe'de konuk ederken iki lider Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Türkiye'nin Filistin meselesinde duruşu, hassasiyeti ve Filistin halkına olan güçlü desteği bellidir. 7 Ekim'den bu yana olağanüstü çaba harcadık.

36 bin tondan fazla yardım malzemesini bölgeye sevk ettik.

SON ASRIN EN BÜYÜK BARBARLIĞI

(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Tam 151 gündür, son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz.

Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve gözü dönmüş yönetimi, Filistin halkına yönelik apaçık bir soykırım uygulamaktadır.

KALICI BARIŞ İÇİN BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ

Kalıcı barışın tek yolu 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin tesisidir.

Tüm ilgili devletlerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Sözde yerleşimciler adı verilen aslında Filistinlilere ait topraklara çökenler barışın önündeki en büyük engeldir.Artık sadece lafta kalan barış çabaları yerine teminatlara sahip adili bir barışa ihtiyaç duyulduğu apaçık ortadadır.

HAREM-İ ŞERİF UYARISI

Yaklaşmakta olan Ramazan ayı bağlamında provokasyonların önlenmesi adına mesajlarımızı ilgili yerlere iletiyoruz. Radikal İsrailli siyasetçilerin Müslümanların Harem-i Şerif'e girişinin kısıtlanması yönündeki talepleri tam anlamıyla bir hezeyandır. Böyle bir adım atılmasının sonuçları şüphesiz çok ağır olacaktır.

GARANTÖRLÜK ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Türkiye olarak garantörlük mekanizması çerçevesinde sorumluluk üstlenmeye hazırız. Bununla ilgili çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz."

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

İsrail'in halkımıza yönelik sürdürmüş olduğu soykırım ve katliama ne yapılabilir konusunu ele aldık. İsrail baktığımız zaman insani yardımların Gazze'ye girmesine engel oluyor, Filistinliler zorla yerlerinden tehcir ediliyor.

Uluslararası arenada Filistin'in uluslararası konumunun sağlanması için çalışmaların hızlanması gerekiyor.

Filistin'in BM'de daimi üyeliğe sahip olması bizim arzuladığımız bir şeydir. Ve özellikle Avrupa devletleri Filistin'i tanımalıdır.

Uluslararası kuruluşların da yol haritasının da uygulanması konusunda görüş birliği içerisinde olması önemlidir. Bu konuda Türkiye'nin rolünü önemsiyoruz.