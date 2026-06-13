Gaziantep'te büyük coşku! 300 kişi MHP'ye katıldı
Gaziantep’te çeşitli siyasi partilerden istifa eden yaklaşık 300 kişi, MHP'ye katıldı. Programda yeni üyelere rozetleri takılırken, teşkilat mensupları birlik ve beraberlik mesajları verdi.
- MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılınç, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğini belirtti.
- Kılınç, köken veya inanç farkı gözetmeksizin herkesin bir ve beraber olacağını vurguladı.
- Partiye katılan yeni üyelere teşekkür eden Kılınç, bu katılımın Cumhur İttifakı'na ve genel merkeze güçlü bir destek sağlayacağını ifade etti.
- Bayrağıyla, ezanıyla ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hür ve bağımsız geleceğiyle sorunu olmayan herkesin başlarının üstünde yeri olduğunu söyledi.
- MHP Gaziantep Teşkilatı olarak millet olmanın şuurunu ve kardeşliğini herkese göstereceklerini belirtti.
MHP Gaziantep İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen törende konuşan parti yöneticileri, katılımların teşkilata güç kattığını belirterek, partiye katılan yeni üyelere teşekkür etti.
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"BİR VE BERABER OLACAĞIZ"
Törende konuşan MHP Gaziantep İl Başkan Mehmet Sait Kılınç, "İki liderimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde Türkiye, daha güçlü ve daha müreffeh bir geleceğe yürüyecektir. Kökenimiz ne olursa olsun, Türk, Kürt, Arap, Çerkes demeden, inancı ne olursa olsun Alevi’siyle, Sünni’siyle bir ve beraber olacağız. Birlik içinde olduğumuz sürece al bayrağımız dalgalanmaya, ezanımız susmamaya devam edecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşayacaktır" dedi.
"HEPİNİZE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Partiye yeni katılan üyelere teşekkür eden Başkan Kılınç, "Gaziantep’te Milliyetçi Hareket Partisi’ni daha da güçlendirecek, buradan Cumhur İttifakı’na, genel merkezimize ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye güçlü bir destek vereceğiz. Bu katılımda emeği geçen başta Hasan Taş kardeşimiz olmak üzere ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bayrağıyla, ezanıyla ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hür ve bağımsız geleceğiyle sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Bizler insanlarımızın dertleriyle dertlenecek, sevinçleriyle sevineceğiz. Bir millet olmanın şuurunu ve kardeşliğini Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Teşkilatı olarak herkese göstereceğiz. Buraya gelerek bizlere güç ve destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle birliktesiniz" diye konuştu.
Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.