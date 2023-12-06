Hamza Dağ: Öncelikli hedefimiz, bizde olmayan belediyeleri kazanmak

6 Aralık 2023 16:58 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:23

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Beydağ ve Kiraz'da temaslarda bulundu. Yerel seçimlerin partisi için ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Teşkilat olarak seçimlere hazırız" dedi. Saygılı ise Tunç Soyer'e yüklenerek, "İzmirlileri hizmet yokluğunda, kaygı girdabında boğan, günü kurtarma derdiyle yaptıkları açıklamalarla son virajı dönmeye çalışan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e tavsiyemizdir; hükümeti bıraksın İzmir'e baksın. Top çevirmesin, kendi yaptıklarını anlatsın" ifadelerini kullandı.

Beydağ-Kiraz ilçe yönetimleri ile kadın ve gençlik kollarına seslenen Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Özellikle yerel seçimlerin bizim için ayrı bir önemi vardır. Burada vatandaşımızın en iyi şekilde hizmet alabilmesini sağlayacak politikalar üretiyoruz. Her zaman ‘önce millet' dedik. Laf değil, iş ürettik. Bizim olduğumuz belediyelerde hizmete odaklandık. İnşallah 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere, tıpkı diğer seçimlerde olduğu gibi, teşkilat olarak hazırız, bu seçimlerde yapacaklarımız planlıdır. Öncelikli hedefimiz; biz de olmayan belediyeleri kazanmaktır. Bergama'da, Kınık'ta, Bayındır'da, Menemen ve Kiraz'da gösterdiğimiz hizmet belediyeciliğini, önümüzdeki dönemde diğer ilçelerde de göstereceğiz" diye konuştu.

"BECERİKSİZLİKLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da, "Kiraz'ın en büyük ihtiyacı olan hastane projesini engelleyecek kadar ileri giden bir haset içindeler. Bunu pek çok yerde yapıyorlar. Engelliyorlar; ama engelleniyoruz diye sızlanıyorlar. Daha doğrusu beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Kiraz Devlet Hastanesini geciktiren CHP'li Büyükşehir Belediyesi de duysun, bu hastane mutlaka yapılacak ve halkımıza hizmet verecek. Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüştü. İmar planları düzenlenerek yeniden askıya çıkıldı. Bakanlığımızın girişimleriyle bu yatırımı mutlaka hayata geçireceğiz. CHP'nin iki yüzlü hizmet anlayışına kurban ettirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"TOP ÇEVİRMESİN, KENDİ YAPTIKLARINI ANLATSIN"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştiren İl Başkanı Bilal Saygılı şöyle konuştu:

"Kendi açılarından telaşlarını anlıyoruz; ama her sıkıştıklarında hükümeti hedef almalarını anlamıyoruz. Algı operasyonu da bir yere kadar. Söyleyelim İzmir için neler yaptık; 11 bin 415 yeni derslik inşa ettik, 3'ü devlet olmak üzere toplam 4 yeni üniversite kurduk. 18 bin 215 gencimizin barınacağı yükseköğrenim yurt binaları açtık. 2'si stadyum olmak üzere toplam 115 spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta 2 bin 610 yataklı, 46 hastane dâhil 127 sağlık tesisi kazandırdık. Bayraklı Şehir Hastanemizle dev bir yatırıma ve sağlık konforuna imza attık. Onlar büyük İzmir depreminde bir heykel yaptı; kentsel dönüşüm adı altında bir faciaya imza attı. TOKİ eliyle 5 bin 52 konut ve 257 ticari alan yaptık ve biz tüm depremzedelerimizi 2 yıl içinde yeni yuvalarına kavuşturduk. Ulaştırma yatırımlarımızı ve diğerlerini saymaya zaman yetmez. Henüz belediye binasını yapamamış, anıt bina planları yapan; alt yapı, üst yapı, arıtma, koku, trafik sorunlarının çığ gibi büyümesine seyirci kalan; tek bir vaadini yerine getiremeyen, Buca Metrosundan opera binasına, Karşıyaka Stadı'ndan Buca-Otogar Tüneli gibi şaibeli projeleri ellerinde patlayan, şirketlerini borç batağında, İzmirlileri hizmet yokluğunda, kaygı girdabında boğan, günü kurtarma derdiyle yaptıkları açıklamalarla son virajı dönmeye çalışan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e tavsiyemizdir; hükümeti bıraksın İzmir'e baksın. Top çevirmesin, kendi yaptıklarını anlatsın."