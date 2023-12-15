İmamoğlu, ‘Şadi Yazıcı’ya hakaret’ davasında 2. kez beraat etti

15 Aralık 2023 17:17 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 17:21

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen davadan beraat etmesine itiraz edilmişti. Bunun üzerine mahkeme, 15 Aralık’ta davanın görülmesine karar vermişti.

2. KEZ BERAAT ETTİ

İmamoğlu, bugün Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada bir kez daha beraat etti.

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki Şadi Yazıcı’nın avukatı, “Ekrem İmamoğlu müvekkilime karşı birden fazla suç işlemiştir. Bu konuda şikayetlerimizi yaptık. Kamu görevlisine hakaret suçunu oluşturan sözler eleştirilerin sınırlarını aşan suç niteliğinde sözlerdir” dedi.

SAVCIDAN İMAMOĞLU’NA CEZA TALEBİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Ekrem İmamoğlu’nun üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, İmamoğlu’nun cezalandırılmasını talep etti.

"TEPKİLERİ YATIRŞTIRMAK İÇİN SÖYLEDİ"

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat ise, “Müvekkilimin kullandığı ifadeler siyasi ifade hürriyeti kapsamında olup, marufiyet yönünden de müştekiye yönelik değildir. ‘Paramızı çaldınız’ şeklindeki ifadeler kötü ekonomik yönetim nedeniyle oluşan, merkezi yönetimin belediyenin hak edişleriyle ilgili getirdiği kısıtlamalara yönelik eleştiri niteliğindedir. Müvekkilim müştekiye hakaret etmemiş, aksine müştekinin konuşmasından sonra oluşan tepkileri yatıştırmak amacıyla sözler söylemiştir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Tuzla’da 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen, ‘Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı’nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği esnada, alanda bulunan bazı kişilerin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yı yuhalamaya başladı.

O esnada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Dönüyorlar, 1994’ten 2019’a kadar yaptıklarımı anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız lan. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı’dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin” ifadelerini kullandı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İmamoğlu’nun “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama”, “Suç İşlemeye Tahrik”, “İftira” ve “Hakaret” suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.