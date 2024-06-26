Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu görüşmesi yorumu: 'Hayretle izliyorum'

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu görüşmesi yorumu: 'Hayretle izliyorum'

Düzenleyen:
- Güncelleme:
İmamoğlu&#039;ndan Kılıçdaroğlu görüşmesi yorumu: &#039;Hayretle izliyorum&#039;

Politika Haberleri

İBB Başkanı İmamoğlu, eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin "Bu yemeğe olan ilgiyi hem hayretle izliyorum" yorumunda bulundu. İmamoğlu ayrıca bu durumun bir 'olaya dönüşmesinin' CHP'yi rahatsız ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmesine ilişkin konuştu. 

İmamoğlu, "Bence gerçekten merak edilmesi gereken bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde ne yiyemediği" dedi.

İmamoğlu şunları söyledi:

“Bu yemeğe olan ilgiyi hayretle izliyorum. Biz önceki dönem genel başkanımız ile buluşuruz, buluşacağız. Bunun böyle bir olaya dönüşmesi CHP’yi rahatsız ediyor. Biz hem genel başkanımız Özgür Özel ile hem de önceki dönem genel başkanlarımız ile görüşürüz. Bence gerçekten merak edilmesi gereken bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde ne yiyemediği. Yani ekonomi diye düşünüyorum.”

Düzenleyen:  - Politika
Refah payı beklentisi rafa kalktı, işte emekliye temmuzda yapılacak zam oranı 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İyi Parti'de Koray Aydın ve ekibi ayrılıyor! Grubun düşme riski var... - Politikaİstifa kararı aldı! Grubun düşme riski varAK Partili vekiller Erdoğan'a şikâyette bulundu: Bürokrasiyi aşamıyoruz - PolitikaAK Partili vekillerden Erdoğan'a şikâyet!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü - PolitikaCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştüÖzgür Özel "MHP ile ilgili konuşmayı atladık" deyip sebebini açıkladı - Politika"Bilgi aldım, çok üzüldüm"Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında MHP kaynaklarından açıklama - PolitikaBahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklamaBahçeli'den Özgür Özel'e 'iki kişi' tepkisi! MHP ve Ülkü Ocakları'nı sorgulatamayız - PolitikaÖzgür Özel'e 'iki kişi' tepkisi!
Sonraki Haber Yükleniyor...