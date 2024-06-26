İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu görüşmesi yorumu: 'Hayretle izliyorum'

İBB Başkanı İmamoğlu, eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin "Bu yemeğe olan ilgiyi hem hayretle izliyorum" yorumunda bulundu. İmamoğlu ayrıca bu durumun bir 'olaya dönüşmesinin' CHP'yi rahatsız ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmesine ilişkin konuştu.

İmamoğlu, "Bence gerçekten merak edilmesi gereken bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde ne yiyemediği" dedi.

İmamoğlu şunları söyledi:

“Bu yemeğe olan ilgiyi hayretle izliyorum. Biz önceki dönem genel başkanımız ile buluşuruz, buluşacağız. Bunun böyle bir olaya dönüşmesi CHP’yi rahatsız ediyor. Biz hem genel başkanımız Özgür Özel ile hem de önceki dönem genel başkanlarımız ile görüşürüz. Bence gerçekten merak edilmesi gereken bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde ne yiyemediği. Yani ekonomi diye düşünüyorum.”