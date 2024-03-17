İmamoğlu'ndan 'Vaatlerini hatırlamadı' tartışmalarına cevap: Gülmekten kırılıyorum

İBB Başkanı İmamoğlu, 2019'daki seçim vaatlerinden birini 'hatırlamadığını' söylemesi sonrası başlayan eleştiri ve tartışmalara "Beni 5 yıllık icraatlarımızla eleştiremeyenlerin 'hatırlamadın' dedin diye zıp zıp zıplamalarıyla gülmekten kırılıyorum. Ne mutlu bana" diye cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin 1. etabı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş İskelesi'nde yapılan törende konuştu.

'GAYET İNSANİ VE DOĞAL'

İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında vaatleri hakkında sorulan sorulara verdiği "Hatırlamıyorum" şeklindeki cevap sonrası başlayan tartışmalara şöyle cevap verdi:

"Televizyonlara katılıyorum, 200 sayfalık vaat setinden bir tanesini, sosyal tesislerde haftada bir gün şu yapılacak demiştik, canlı yayınlarda bana soruyorlar, birileri gibi yaptık deyip geçiştiren bir ruh halim yok. Çünkü sonradan zaten yapıp yapmadığımı bilmiyorum, hatırlamayabilir. Rakiplerime benzemem, hatırlamıyorum, kontrol edip size bilgi vereyim. Gayet insani ve doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum.

'GÜLMEKTEN KIRILIYORUM'

Onlara öyle bir etki bıraktım ki, her şeyi hatırladığımda şok oluyorlar ya İmamoğlu bunları niye hatırlamıyor diye vahlanıyorlar. Gençlerin deyişi var ya 'Ben şok!' 3 gündür tepiniyorlar bunun üzerinde, eğlenceli açıkçası. İmamoğlu kızıyor zannediyorlar, kızmıyorum. Onlara bakıp eğleniyor ve mutlu oluyorum. Beni 5 yıllık icraatlarımızla eleştiremeyenlerin 'hatırlamadın' dedin diye zıp zıp zıplamalarıyla gülmekten kırılıyorum. Ne mutlu bana!"