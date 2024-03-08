İstanbul, Ankara ve İzmir'de son anket sonuçları! Ünlü anketçi "CHP'nin kaybedeceği yerler var" diyerek duyurdu

Seçimlere 20 güne yakın bir süre kala İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarış giderek kızışıyor. Kamuoyu Araştırmacısı Murat Karan, 3 büyük şehirde son anket sonuçlarını paylaştı. TGRT Haber'de konuşan Karan'ın "CHP'nin kaybedeceği ilçeler var" sözleri dikkat çekti.

Türkiye 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidiyor. Seçmen özellikle 3 büyükşehirde sonuçların şimdiden merak ediyor. CHP'nin elinde bulunan İstanbul, Ankara ve İzmir'de sonuçlar nasıl olacak? Ünlü kamuoyu araştırmacısı Murat Karan 3 büyükşehirdeki son anket sonuçlarını paylaştı. Karan, "CHP'nin kaybedeceği ilçeler var" dedi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE YARIŞ KIZIŞIYOR

Cumhur İttifakı İstanbul'da Murat Kurum'u, Ankara'da Turgut Altınok'u İzmir'de ise Hamza Dağ'ı aday gösterdi. CHP ise İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı İzmir'de ise Tunç Soyer yerine, Cemil Tugay aday gösterildi.

İBB için Kurum ile İmamoğlu arasında sahada çetin yarış sürüyor. İstanbul için birçok anket arada ufak bir fark olduğunu gösteriyor. Ankara'da ise durum Mansur Yavaş'ın lehine İzmir'de ise sonuçlar merak konusu olmayı sürdürüyor.

TGRT Haber'de yazarımız Cem Küçük'ün sunduğu Medya Kritik programına katılan Murat Karan, 3 büyükşehirde son durumu aktardı.

Karan şunları söyledi:

İMAMOĞLU'NUN HEDEFİ CUMHURBAŞKANLIĞI

İstanbul'da seçim yarışı 42'ye 42 olarak başa baş gidiyor. İmamoğlu'nun oylarında değişim söz konusu. Performansı seçmende etkili olacak, bir sonraki hedefi ise Cumhurbaşkanlığı...

CHP'NİN KAYBEDECEĞİ İLÇELER VAR

"İzmir'de CHP'nin kaybedeceği ilçeler var fakat büyükşehirde devam edebilir.

KARARSIZ SEÇMEN SONUCU BELİRLEYECEK

Seçmenin önünde net tablo var. Adaylar seçmene kendini kabul ettirmek için güçlü olmak zorunda. Kararsız seçmen son 20 günde seçimin sonucunu belirleyecek. Anketlerde seçmendeki kafa karışıklığını görüyoruz. "