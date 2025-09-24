Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gürsel Tekin'den, Özel'in "aparat" çıkışına sert tepki: Ya ben de konuşursam sayın Genel Başkan?

Gürsel Tekin'den, Özel'in "aparat" çıkışına sert tepki: Ya ben de konuşursam sayın Genel Başkan?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "aparat" diyerek hedef aldığı Gürsel Tekin, sert açıklamalarda bulundu. Tekin, "Özel'in her cümleyi tartarak ifade etmesi lazım. Ya ben de konuşursam Sayın Genel Başkanım? Biz terbiyemizi muhafaza etmek istiyoruz" dedi.

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Gürsel Tekin, başta Genel Başkan Özgür Özel olmak üzere çok sayıda ismin hedefi haline geldi.

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen 22. Olağanüstü Kurultayı’na katılan CHP lideri Özgür Özel, Tekin'i işaret ederek "Saldırılara karşı CHP bir bütündür, bir avuç aparatın karşısındadır. Bir takım aparatları buldular, onları CHP’li gibi sunuyorlar" demişti.

"YA BEN DE KONUŞURSAM SAYIN GENEL BAŞKAN?"

TV5 ekranlarına konuk olan Tekin, Özel’in kurultay konuşmasında kullandığı 'aparat' açıklamalarına tepki gösterdi. Tekin, "Benim CHP’lilik terbiyem buna izin vermiyor. Sonuç itibarıyla Sayın Özgür Özel'in her cümleyi tartarak ifade etmesi lazım. Ya ben de konuşursam Sayın Genel Başkanım? Biz terbiyemizi muhafaza etmek istiyoruz" dedi.

Sorunları birlik olarak aşabileceklerini ifade eden Tekin, buna karşılık CHP yönetiminin yalanlarla süreci götürdüğünü söyledi. 

 

