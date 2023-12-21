İstanbul'daki Karadenizlilerin oyunu alabilmesi bekleniyor! AK Parti'nin İBB adaylığı için öne çıkan iki kritik isim

21 Aralık 2023 12:39 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 13:05

31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için siyasette mesai hızlandı, AK Parti de kritik viraja girilirken aday belirleme çalışmalarına hız verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Aralık'ta AK Parti’nin Sütlüce’deki il binasında temayül yoklaması için İstanbul teşkilatıyla buluşmuş, 3 kademe il başkanları, ilçe belediye başkanları ve 3 kademe ilçe başkanları ile toplantı yapmıştı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve 39 ilçe için aday profilleri belirlendiği söylenmişti. Erdoğan'ın sonuçları kapalı zarfla aldığı kritik yoklamada AK Partililerin İBB adaylığı için istediği ismin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir olduğu iddia edilmişti.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Aralık’ta netleşmesi beklenen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına ilişkin kulislere yansıyan bilgilri ise Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programında Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan anlattı.

Geçmiş seçim dönemlerinde 'İstanbul'u alan Türkiye'yi alır' sloganı öne çıkan, bu seçim döneminde de 'Yeniden İstanbul' şiarıyla hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul'a büyük önem verdiğinin altını çizen Sözcan, şunları söyledi:

“Mesaisinin büyük bir bölümünü İstanbul için harcıyor. Temayül yoklamalarına bakıyor. Aynı zamanda ilçe belediye başkanlarıyla temas içerisinde. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yenebilecek bir adayı belirlemeye çalışıyor.

ÖNE ÇIKAN İKİ İSİM

Özellikle Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın isimleri öne çıkıyor.



Mehmet Tevfik Göksu





Eski Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da yine denklemde olduğunu söyleyebiliriz. TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum’un adı öne çıkıyor.

'İSTANBUL'DAKİ KARADENİZLİLERİN OYUNU ALABİLECEK'

Ekrem İmamoğlu ile mücadele edebilecek, İstanbul'daki Karadenizlilerin oyunu alabilecek bir profil aranıyor. Bütün bunlar değerlendirildiği zaman 2 isim öne çıkıyor. Birisi Mehmet Tevfik Göksu, diğeri Mehmet Ergün Turan.”

Mehmet Ergün Turan

Sözcan, 27 Aralık'ta yapılacak grup toplantısında ismin belli olacağını söyledi.

İZMİR'DE HAMZA DAĞ

AK Parti’nin CHP’nin kalesi İzmir’i de potaya koyduğunu belirten Sözcan, “İbre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ı gösteriyor. Tabii bizim burada yaptığımız değerlendirmeler, konuştuğumuz isimler kulislerde bize yansıyanlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ters köşede yapabilir. Şapkadan başka bir tavşan da çıkarabilir” dedi.

TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

Mehmet Tevfik Göksu, 1966 yılında Adıyaman-Gölbaşı'nda doğdu. Yıldız Teknik Universitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Universitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Esenler Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014'te Mahalli İdareler Seçiminde yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen Göksu, ikinci kez seçildi. İngilizce ve Arapça bilen Göksu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Mehmet Tevfik Göksu, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan seçilmiştir.

ERGÜN TURAN KİMDİR?

Mehmet Ergün Turan, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Trabzonludur. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar dış ticaret ve inşaat sektöründe ticari faaliyetlerde bulundu; pek çok projenin mühendislik ve uygulama süreçlerini yürüttü.

Kamu hizmeti kapsamında, 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı ile İBB Encümen Üyeliği yaptı.

2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği ve ardından 2009-2014 döneminde de İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Mehmet Ergün Turan, 18 Nisan 2014 tarihinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na atandı.

Şehir planlama, yapı ve kent kültürü, geleneksel mimari; Türk Evi, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi, Anadolu yerleşim kültürü; yöresel mimari eğilimler, İstanbul ve Tarihi Yarımada ile sosyal, kültürel ve ekonomik ölçekte yerel yönetim ve kalkınma modelleri ile ilgilendi ve bu alanlarda çalışmalarda bulundu.

30 Kasım 2018 tarihinde TOKİ Başkanlığı görevinden ayrıldı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Ak Parti’den Fatih Belediye Başkanı seçildi. Mehmet Ergün Turan, evli ve dört çocuk babasıdır.