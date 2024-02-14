İyi Parti'nin İstanbul'da 4 adayı daha tamam
Politika Haberleri / Anadolu Ajansı
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler de geri sayım devam ederken partilerin adayları da tek tek netleşiyor. Bu kapsamda İyi Parti'nin İstanbul'un 4 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu.
İyi Parti'nin 31 Mart'ta gerçekleştirilecek 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimleri'nde İstanbul'un 4 ilçesindeki belediye başkan adayları tanıtıldı.
İl binasındaki toplantıda konuşan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Adalar'da Ayşe Gülnur Şakir'i, Bayrampaşa'da Vahit Çelik'i, Gaziosmanpaşa'da Erhan Özkan'ı ve Silivri'de de Bihter Akbaş Sezer'i belediye başkan adayı olarak gösterdiklerini açıkladı.
'HERKESE ULAŞACAĞIZ'
Tüm adaylara başarılar dileyen ve seçmenin kendilerini beklediğini belirten Coşkun, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu'nun adaylık ilanından sonra hemen sahaya çıktıklarını anımsattı.
Coşkun, partisinin ilçe belediye başkan adaylarından da sahaya çıkıp köy köy, mahalle mahalle gezmelerini isteyerek, "Spor kulüpleri, dernekler, muhtarlıklar, kanaat önderleri, ulaşabildiğimiz herkese ulaşacağız" dedi. Yerel seçimde seçmenlerin 3 oy kullandığını, bunların tamamına talip olduklarını dile getiren Coşkun, "Ulaşabildiğimiz her vatandaşın oyunu almaya çalışacağız" diye konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı