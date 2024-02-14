İyi Parti'nin İstanbul'da 4 adayı daha tamam

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Şubat 2024 22:59 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 23:00 - Güncelleme:

İstanbul, Seçim, İyi Parti, Haber

Politika Haberleri / Anadolu Ajansı

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler de geri sayım devam ederken partilerin adayları da tek tek netleşiyor. Bu kapsamda İyi Parti'nin İstanbul'un 4 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu.