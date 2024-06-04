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Haberler > Politika > Karamollaoğlu da bırakıyor! Saadet'te öne çıkan beş başkan adayı açıklandı

Karamollaoğlu da bırakıyor! Saadet'te öne çıkan beş başkan adayı açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karamollaoğlu da bırakıyor! Saadet&#039;te öne çıkan beş başkan adayı açıklandı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altılı Masa’nın ortaklarından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu ve İyi Parti eski lideri Meral Akşener’in ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da koltuğundan ayrılıyor.

Saadet Partisi, Karamollaoğlu’nun sağlık gerekçesiyle görevini bırakacağını açıklaması üzerine 30 Haziran’da kongreye gidecek.

Parti içinde gerçekleştirilen temayül yoklamaları sonucunda genel başkanlık için öne çıkan beş isim belli oldu. Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel Sekreter ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan, Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’dan oluşan liste, Karamollaoğlu’na sunuldu. Edinilen bilgiye göre Karamollaoğlu bu isimler üzerinden bir müzakere yürütecek ve sayı bire düşürülmeye çalışılacak. Uzlaşı sağlanırsa kongreye tek adayla gidilecek.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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