Meclis son mesaisini 8. Yargı Paketi ile yapacak

Yerel seçimler öncesi TBMM'nin son gündemi yargı paketi olacak. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme de Meclis'in gündeminde olacak. 8. Yargı Paketi'nden sonra Meclis tatile çıkacak. Tüm siyasi parti liderleri, milletvekilleri sahada olacak ve seçim propagandaları gerçekleşecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 31 Mart yerel seçimleri öncesi son mesai haftasına giriyor. Meclis'in gündeminde 8'inci Yargı Paketi olacak. 8'inci Yargı Paketi'nin Genel Kurul görüşmeleri, 27 Şubat'ta başlayacak.

Siyasi partiler seçim öncesi son grup toplantılarını yapacak. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme de Meclis'in gündeminde olacak.

YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

43 maddelik kanun teklifine göre; 'makul sürede yargılanma hakkının ihlali' iddiası ile yapılan itirazlar ve 'haksız tutuklama' iddiaları için Anayasa Mahkemesi'nden önce Tazminat Komisyonu'na gidilecek.

Kanun yoluna başvuru sürelerindeki karışıklık giderilecek. İtiraz, istinaf ve temyize başvurularda süre 2 hafta olacak.

Paket; adli para cezalarında da yüksek artış içeriyor. Buna göre; bir günlük adli para cezasında alt sınır 100 lira üst sınır 500 lira olacak.

Ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz yolu açılacak.

'Terör örgütüne yardım etme' suçu da ayrı bir madde olarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alacak.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

Teklifte, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme de bulunuyor.

Siyasi partiler de 31 Mart seçimleri öncesinde son grup toplantılarını yapacak. Liderler mesajlarını grup kürsülerinden verecek.

Genel Kurul çalışmalarının tamamlanmasının ardından Meclis, milletvekillerinin seçim çalışmalarına katılabilmeleri için mesaisine bir süre ara verecek.

MECLİS'TE SEÇİM ARASI

8’inci Yargı Paketi’nin Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından TBMM, 29 Şubat’ta çalışmalarına seçim arası verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm siyasi parti liderleri, milletvekilleri sahada olacak ve seçim propagandaları gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 10 miting yaparak çeşitli illerde halkla buluştu. Erdoğan'ın seçim dönemine kadar 30'u aşkın ili daha ziyaret etmesi bekleniyor.